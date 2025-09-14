マヨネーズ使う頻度は？＜回答数 38,506票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第288回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「マヨネーズ使う頻度は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:マヨネーズ使う頻度は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
アボカドのチーズ焼き
【材料】（2人分）
アボカド 1個
ジャガイモ 1個
<調味料>
マヨネーズ 大さじ 1
カレー粉 小さじ 1
塩コショウ 少々
ピザ用チーズ 30g
【下準備】
1、アボカドは包丁を縦に入れ、種まで深く切り込みを入れ、両手でひねるように半分に分け、種を取り、果肉をスプーン等で取り出してよくつぶす。皮は後で使うので残しておいて下さい。
2、ジャガイモは皮ごときれいに水洗いし、ぬれたままラップで包んで、電子レンジで4〜5分(途中で向きを変えて)竹串がスッと刺さるまで加熱する。皮をむき、マッシャー等でつぶす。電子レンジは600Wを使用しています。
【作り方】
1、つぶしたアボカド、ジャガイモ、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、残しておいたアボカドの皮に入れる。
2、ピザ用チーズをのせ、トースターでチーズが溶けて少し焼き色がつくまで焼き、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
