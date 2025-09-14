◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

トリプル世界戦の前日計量が１３日、名古屋市のＩＧアリーナ・サブアリーナで行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝と対戦するＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝は余裕をみせた。

＊ ＊ ＊

アフマダリエフはガッツポーズでモンスター狩りに自信を示した。１６戦目で４団体統一王座獲得を狙う３０歳は「自分も仕上がっている」と闘志むき出し。前日計量は５５・０キロで一発パス。向かい合った井上を「とてもいいコンディションに見える」と言いつつ、「減量は無理も水抜きもしていない。朝食も食べたし、水も飲んだ」と好調の仕上がりをアピールした。

１２日の会見で中央アジアの民族衣装チャパンを井上陣営に贈呈し、大橋会長に「逆に怖い」と警戒されたが「悪意を持ったものじゃないって。心からのプレゼント」とにやり。「尊敬している人に贈るものだから。今までも贈っているけど、陣営全員に送ったのは初めて」と余裕たっぷりだった。（森脇 瑠香）