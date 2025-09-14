◆第７６回チャレンジカップ・Ｇ３（９月１３日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）

３日間開催初日の１３日、第７６回チャレンジＣ・Ｇ３が阪神競馬場の芝２０００メートルで行われ、２番人気のオールナットが、短期免許初日のジョアン・モレイラ騎手（４１）＝ブラジル＝に導かれてインから鮮やかに１馬身抜け出し、重賞初制覇を飾った。

“マジックマン”が帰ってきた！ 直線入り口でオールナットは馬群の中。万事休すかと思われたが、モレイラなら違う。残り１ハロンで開いたわずかな進路を逃さず、一瞬で抜け出してラチ沿いへ導いた。そこがＶロード。スルスルと坂を上がり、１完歩ごとに後続を突き放した。「スペースができてからの反応が素晴らしかった」。満面の笑みで、相棒をたたえた。

この日は９Ｒも快勝。今回の来日初日で、早速“マジック”をさく裂させた。今春は高松宮記念、桜花賞、皐月賞とＧ１・３勝で大暴れ。「いつも日本で乗るのが楽しみ」と、秋も無双を予感させた。

オールナットとは初コンビだったが、高野調教師が伝えたのは、レース前に興奮しやすいという点のみ。「２０００メートルはスタートがスタンドの正面」とコース形態も踏まえながら、返し馬で落ち着かせることを意識した。高野師は「レースだけじゃなくて、ゲートインまでの持って行き方も本当に素晴らしい」とほれぼれ。「牧場も担当者も、立派な仕事をしてくれた」と、チームでつかんだ勝利に目尻を下げた。

指揮官が手がけたＧ１・２勝馬ショウナンパンドラの半弟で、ゆかりのある血統。オープン入り後は〈９〉〈３〉〈６〉着と振るわなかったが、待望の初タイトルを手にした。「ようやく、持っていた力を形として出せた。もっと先、高みを見れると思う馬」と、喜びもひとしお。「いい流れを妹さんにも」と、今日のローズＳに出走する半妹チェルビアットにも期待を込める。まだ４歳と前途洋々。名手が咲かせた才能の花を、さらに大きく開いていく。（水納 愛美）

◆オールナット 父サトノダイヤモンド、母キューティゴールド（父フレンチデピュティ）。栗東・高野友和厩舎所属の牡４歳。北海道白老町・（有）社台コーポレーション白老ファームの生産。通算成績は１２戦５勝。重賞初勝利。総獲得賞金は１億５２３万６０００円。馬主は（有）シルクレーシング。