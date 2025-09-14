◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子3000m障害の予選3組で、転倒し遅れてしまった2選手が、異例の肩組みフィニッシュをみせました。

3000mを走りながら、障害物を28回、水濠(すいごう)を7回跳び越える過酷な種目。1組目で日本の三浦龍司選手が組3着で15日に行われる決勝へ進出を決めました。

一方、3組目では転倒者が続出。負傷で棄権する選手もいました。その中でレース序盤、最後尾で障害を越えようとしていたC.サンマーティン選手(コロンビア)が転倒。さらに序盤、集団前方に位置づけていたT.バンデベルデ選手(ベルギー)は、水濠で転倒して、中盤を前に上位争いから離脱します。

2人は最後の障害物の時点で最後尾。するとゴール手前でT.バンデベルデ選手がC.サンマーティン選手に手を差し伸べると、異例の肩組みフィニッシュ。転倒で苦しい走りとなった二人で手を取り合う姿にスタジアムは大歓声と温かい拍手が送られます。C.サンマーティン選手が9分2秒20の組10位、1秒差の11位でT.バンデベルデ選手がフィニッシュしました。