ÌÄÌÚ¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë¡õÌëÄ¹¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤¬¡ÈºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¡É¤Ë¸þ¤«¤¦¡ª¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ùº£Ìë¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó
´äÅÄ¹äÅµ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¡¢9·î14Æü22»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¤¢¤é¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ºÇ½ª²óÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤è¤ê¡¢Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êーÂè2ÏÃ¤¬ÇÛ¿®³«»Ï
9·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÌÄÌÚ¡Ê´äÅÄ¡Ë¤ÈÌëÄ¹¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤Î¡È½Ð²ñ¤¤¤ÎÈëÌ©¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÌëÄ¹¤ÏÌÄÌÚ¤Î¸µ¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£ÌëÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤Éã¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¡¢Ì¤Íè¤Î°åÎÅ¶È³¦¤Î¤¿¤á¤ËÌÄÌÚ¤ÈÌëÄ¹¤Ï¡ÈºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¡É¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ª²óÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤è¤ê¡¢Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êーÂè2ÏÃ¡ÖDr.Connectioin ºÆ»ÏÆ°¨¡¨¡¡¡ºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Î°ÍÍê¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸
Éã¤ËÁ´ÀÕÇ¤¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤¿3Ç¯Á°¤Î°åÎÅ²á¸í¤Î¹õËë¡¦ÌÖÌî¡Ê¥æー¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤ÎÉÔÀµ¤òË½¤¯¤¿¤á¡¢¡ÈºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¡É¤ò»Å³Ý¤±¤ëÌÄÌÚ¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë¤ÈÌëÄ¹¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¡£ÌÖÌî¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¡¢¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡ー¼Ò¤ÎÇã¼ý¤ò·×²è¤¹¤ëÌÄÌÚ¤Ï¡¢Å·Æ¸¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¸å¤í½â¤âÆÀ¤é¤ì¡¢Çã¼ý¤Ï²ÄÇ½¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀÐ¾å¡Ê»°±ºµ®Âç¡Ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤êÌÄÌÚ¤ÎÆ°¤¤òÃÎ¤Ã¤¿ÌÖÌî¤Ï¡¢³ô¤ÎÂçÎÌ¼èÆÀ¤ËÆ°¤½Ð¤·¡¢¥Þ¥Íー¥²ー¥à¤¬³«Ëë¡£ÌÖÌî¤Ïµ¼Ô¡¦¶áÆ£¤é¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Õ¥È¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¿´Â¡ÉÂ¼£ÎÅ¤òÃ´¤¦¡£¡¡¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡ー¼Ò¤¬¡¢ÌÙ¤±ÌÜÅª¤Î¿Í´Ö¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Dr.¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤òµêÃÆ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÌÖÌî¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢Dr.¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¶ì¶¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÌëÄ¹¤È°Í²¬¡ÊËÌ»³¹¨¸÷¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÄÌÚ¤ÏÌÖÌî¤Î²¾ÌÌ¤ò¤Ï¤¬¤¹¤Ù¤¯¡¢ÌëÄ¹¤Ë¡ÈºÇ½ª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£
¤½¤Îº¢¡¢¤Þ¤â¤ê¡ÊÀ®³¤Íþ»Ò¡Ë¤Î¤¤¤ëÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ç¤Ï¡¢Dr. ¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔÀµÄÉµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ´Æºº¥Áー¥à¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÄÌÚ¤ÈÌëÄ¹¤ÏÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¡£
°ìÊý¡¢Å·Æ¸¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡ー¼ÒÇã¼ý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÌÌ¡¹¤È¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¿¤ÀÌÙ¤±¤¿¤¤¤À¤±¤À¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¼è¤êÉÕ¤¯Åç¤â¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸µ±¡Ä¹¡¦Å·Æ¸¤Î½è¶ø¤ò·è¤á¤ëººÌä°Ñ°÷²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£¤½¤Î·èÄê¤Ë°Í²¬¤Ï¹³¤¤¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌÖÌî¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤â¡¢¤½¤Î·èÄê¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ë´¤Éã¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¡¢Ì¤Íè¤Î°åÎÅ¶È³¦¤Î¤¿¤á¡¢ÌÄÌÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀµµÁ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡ÈºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¡É¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ëËö¤Ï¡©
(C)ytv¡¡(C)µÕÄÅ¥Ä¥«¥µ¡¦ÍÍ®¤Þ¤µ¤¡¿ÁÐÍÕ¼Ò
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDOCTOR PRICE¡ÙºÇ½ª²ó
09/14¡ÊÆü¡Ë22:30～
¢¨³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êTVerÇÛ¿®¤¢¤ê
½Ð±é¡§´äÅÄ¹äÅµ¡¡¼¬ÅÄºÌ¼î¡¡»°±ºµ®Âç¡¡À®³¤Íþ»Ò¡¡/¡¡ËÌ»³¹¨¸÷¡¡¡¦¡¡ÎÓÂÙÊ¸¡¡ÄÚÁÒÍ³¹¬¡¡/¡¡¥æー¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡¡¼Ä¸¶ÎÃ»Ò
µÓËÜ¡§¾®Ê÷ÍµÇ·¡¡ËÜÅÄÎ´Ï¯
±é½Ð¡§»³ËÜÂçÊå¡¡ÌÚÂ¼¤Ò¤µ¤·
¼çÂê²Î¡§Omoinotake¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥çー¡×
¸¶ºî¡§µÕÄÅ¥Ä¥«¥µ¡¡ºî²è¡§ÍÍ®¤Þ¤µ¤¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë
