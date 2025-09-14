“ラスベガスで一晩120万円稼ぐ生活”より妻への愛を選んだ夫。決め手は「ナスの煮びたし」

9月14日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、マジシャンの夫と幼稚園の先生の妻の新婚夫婦が登場する。

今回の新郎は、まさかの経歴をもつスゴ腕マジシャン。スタジオに登場するやいなや、財布が炎に包まれるマジックを披露する。

2人が住むのは、兵庫県神戸市。2LDKの自宅をスタッフが訪ねると、いきなりバラバラだったキューブが瞬時に全面そろうマジックでお出迎え。

妻がケーキを振る舞おうとした際には、曲がっていたフォークを一瞬でまっすぐに。手慣れたトランプマジックも華麗に披露する。

8歳からマジックを始め、中学生でプロになったという夫。幼少期から海外に行っていて、マジシャンが審査員を務めるジュニアコンクールでは世界3位に。

日本では、マジック界のレジェンド・ふじいあきらとも共演。現在は企業の営業マンをしながら、依頼に応じてマジシャンとしても活躍している。

妻は、幼稚園の先生。そんな2人のなれそめから新婚トークが始まる。

出会いは神戸にある、マジシャンが店長のバー。妻が友人に連れられて行ったその場所に、夫も客として通っていた。

その後、お互いが1人で来たときに、店長が夫をマジシャンだと紹介。当時の夫は髪が長く毛先が金髪で、「チャラそう」というのが妻からの第一印象。

対する妻も、カウンターチェアに三角座りをし、コアラがお尻をかくショート動画を何十回も観ていて、最初の印象は「変」。

それがやがて「ハート」に変わったという心境の変化も、夫はカードマジックで表現する。

バーで夫は妻を相手に数々のマジックを披露。妻の心をつかんだ、ハーモニカの描かれたカードを吹くと音が鳴るというマジックもスタジオで実演。夫も次第に、明るい性格の妻に惹かれていったという。

しかしある日、ラスベガスでの2年契約の仕事の話が夫に舞い込んでくる。家も借り、準備金500万円も用意したところでバーに報告へ。たまたま来店していた妻は「行かんといてほしい」と感じたことで、自身の恋心に気づく。

その帰り、妻が夫を送り、「寂しいから最後にハグしよう」と提案。それで夫は「恋のマジックかけられた」らしく、「海外に行くけど付き合ってほしい」と妻に告げたという。

そこから渡米まで、たった1カ月の同棲生活がスタート。夫は胃袋をつかまれ、妻をより好きになったという。

なかでもお気に入りの料理を「撮ってきた」と夫が見せたのは、ナスの写真。それを揉んで妻の手にかざすと小ナスが出てきて、写真からは消えているという驚きのマジック。結局「お気に入りの料理」の答えは、「ナスの煮びたし」。

気持ち的にはもう、妻と離れたくない夫。しかし「せっかくのチャンスだから」と妻が後押ししてくれ渡米し、毎晩、どちらかが寝落ちするまで電話をつなぐ日々が始まった。

ラスベガスでは、一晩で120万円稼ぐ日もあったという順風満帆なマジシャン生活。しかし4カ月ほどが経ったある日、周りに不幸があって妻は深く落ち込み、浮上できずにいた。

そんな妻を励まそうと、夫はひとまず帰国。あるキッカケで日本に留まることを決意したというが、その答えはこのなかにあると言い、ぺしゃんこのペーパーバッグから取り出したのは…またしてもナス。

結局、ナスの煮びたしが決め手となり、夫はお金や名声よりも愛を選んだという。

新婚生活は幸せそのものだが、プロポーズがなかったのが心残りだと妻。しかし夫も、せっかくの機会だからと妻に内緒で指輪を用意。

プロポーズの言葉を述べ、再びケースを開けると…指輪がない。「消えたわけじゃなく、移動しただけ」と夫が示したその先はまさかの…。世紀のサプライズマジックに妻は大感動する。