Snow Man佐久間大介“コジコジ”の言葉に共感！「マジでマインド近いです」

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビの『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

9月13日の放送では、30年以上前に誕生したさくらももこ先生の漫画およびキャラクター“コジコジ”を深掘りした。

■若い世代を中心に再ブレイク

コジコジは、『ちびまる子ちゃん』でおなじみのさくらももこ先生が描いた落書きから生まれたキャラクター。

1994年に少女漫画誌『きみとぼく』で連載がスタートし、現在も少女漫画雑誌『りぼん』で不定期連載をしているロングセラー作品だ。物語は、メルヘンの国で立派なメルヘン者（メルヘンもの）になるための学校に通いながら、自由気ままに暮らすコジコジとその仲間たちとの日常を描いている。

30年以上前に誕生したコジコジだが、実はいま、若い世代を中心に再ブレイクしている。全国各地でコジコジイベントが開催され、名だたる芸能人もどハマり中なのだとか。

なぜ“いま”またここまで愛されるようになったのか？ 番組ではコジコジの魅力を深掘りした。

■なぜ若者に人気？コジコジの魅力って？

推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、コジコジファン歴20年、さくらももこ作品に強い思い入れを持つアーティストの木村カエラたちが担当。

「木村カエラさん！ えー！ えぐー！」と木村の登場に驚きを隠せない佐久間。日村も思わず目を丸くしていた。

どうして30年以上前に生まれたコジコジが、いま再び若者の間でブームを巻き起こしているのか。その理由は、作中で語られるコジコジのセリフが、現代を生きる若い世代の心にも強く響くからだという。

「なんかあるんだ、現代の子に刺さるのね」と日村。佐久間も「すごいですよね、30年前に描かれたものが今の子に刺さってる」と感心。すると木村は、「時代がやっとコジコジに追いついたといっても過言ではない」と力強く語った。

では、コジコジのどんな言葉が刺さっているのか？ ふたりは作品を実際に振り返ってみることに。

■ほんわか作品と思いきやドキッと真理をつく言葉

作中でコジコジは人間を楽しませる立派なメルヘンのキャラクターを目指す学校に通っているのだが、テストで悪い点を取って先生に怒られてしまう。先生は、「……コジコジ キミ…将来いったい何になりたいんだ それだけでも先生に教えてくれ、な？」と問いかける。するとコジコジは、「コジコジだよ コジコジは生まれたときからずーっと 将来もコジコジはコジコジだよ」と答える。

一見ゆるい作風に見えるコジコジだが、時折こうしたドキッとする“真理”を突くセリフが飛び出す。それに救われる若者が多く、再びブームを巻き起こしているのだ。

「これ言われちゃうと真理だね」と日村は納得。佐久間も「ですよね。深いな確かに」「何かになれとは言われるけど何かになる前に、自分自身で生きるのがね」と、コジコジの言葉の鋭さに思わずうなずいていた。

さらに日村は「佐久間くんってコジコジマインド持ってそうなイメージある」と、これまで何度も語り合ってきた仲だからこその印象を語る。すると佐久間も「確かに結構近いかも」「基本自分は自分、人は人と思ってる」と、コジコジに通じるマインドを認めた。

■佐久間が大共感したコジコジの言葉

ここでスタジオにはコジコジの言葉を切り取ったパネルが登場。

気になるセリフを聞かれた佐久間は「いちばんめちゃめちゃコジコジと近いかもと思ったのがあって。『じゃあ全部 全部一番好き』。俺これ、マジでマインド近いです」と即答し、強く共感。

さらにもうひとつ、佐久間が気になる言葉が。友達のタコくんの弟が、「…だってさ こんな知らない場所なのにこわくないなんて…」と、海の奥に行くことに不安がっていた際に、コジコジが語ったひと言だ。

佐久間は「『知らない場所だから面白いんだよ』（コジコジが語ったセリフ）……めちゃめちゃ共感できる！」「新しく何かするとかもSnow Manで何かやるときも、いちばん最初僕行くんですよ。僕がワクワクしてやりたいから」と自身のスタンスを重ねて語った。

その熱弁に日村は「いいこと言うね！ 飛び跳ねたよ、ファンが」「地球がちょっと軽くなった」と感心。スタジオは爆笑に包まれるのだった。

番組ではその他にもコジコジの刺さる言葉を紹介したり、現代人のお悩みに対するコジコジの答えを予想したりと、大盛り上がりの展開となったのだ。

■サクヒムのリアルな悩みにコジコジが答える

木村もスタジオを訪れ、コジコジのかわいさにメロメロ。さらに、コジコジがサクヒムのリアルなお悩みを解決していくことに。その回答にスタジオは爆笑の渦。

木村が「結局コジコジの言ってることって、悩んだって仕方ないよねみたいな（ことなんです）」と補足すると、日村は「それいったら、俺たちなんのために悩み送ったのって」「だってオールマイティーな答えだもん」とツッコミを入れ、佐久間も「確かに。どの答え出てもあれでいける」と同調。しかし、どこか心が軽くなった表情を浮かべていた。

気づけばすっかりコジコジの魅力にハマる佐久間と日村だったのである。

