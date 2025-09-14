

埼玉県草加市にある「ハラッパ団地・草加」は、たとえ空室が出ても1カ月で埋まってしまう人気物件です（写真：今井康一撮影）

【写真を見る】入居希望者が殺到「超レトロな団地をリノベーション」した、至れり尽くせりな《ハラッパ団地・草加》の内部

埼玉県草加市の新田駅。東武鉄道伊勢崎線でとうきょうスカイツリー駅まで1本（約30分）という立地に、黄色い外観がひときわ目立つ2棟の建物がある。

「ハラッパ団地・草加」。1971年にNTT東日本の社員寮として建築された団地を、2018年に賃貸物件として大規模リノベーションした。現在は全55戸がつねにほぼ満室という、人気物件となっている。

新しくもどこか懐かしい、「令和の団地」が人気を呼ぶ背景を取材した。

近隣住民も参加するイベントを開催

「よっしゃー！」「やったー！」

テラスに設置された2つのビニールプールから、子どもたちの元気な声が響く。1つは「スーパーボールすくい」、もう1つは「ヨーヨー（水風船）釣り」。昭和〜平成初期を思い起こさせる祭りならではの遊びに、令和生まれの子どもたちが夢中になっている。

この日はハラッパ団地の「夏祭り」が行われていた。団地の居住者たちに加えて近隣の住民たちが集まり、おのおのの家族が約2〜3時間の「ちょっとした特別な1日」を満喫している。

この日の参加者は30名前後。半数近くは子どもたちで、中には浴衣姿で元気にはしゃぐ女の子の姿も見えた。



「ハラッパ団地」で開催された夏祭り（写真：今井康一撮影）

会場は団地1階の端にある、大きなテラスに直結した1室。「ハラッパ団地・草加」のスタート当初は、カフェとして運営されていたスペースだ。コロナ禍を経てカフェが撤退し、現在は住民たちのコミュニティスペース（予約制）として活用されている。

「住民の方がここでヨガ教室を開いていたり、キャンドル作りなど、自分の趣味の時間のために使われる女性の住民さんもいらっしゃったり。キッズスペースもあるので、同年代のお子さまたちや、その親御さんの交流の場としても使われています」と語るのは、同団地の管理・運営を行う「株式会社アミックス」の管理業務部・森永顕光さんだ。

夏祭りの今日、そのコミュニティスペース内には、さまざまな屋台風の飲食ブースがズラリ。チョコバナナやフランクフルト、そうめんにイカゲソ焼き、肉巻きおにぎりにかき氷……。

ブースでせっせと屋台飯を作っているのは「アミックス」のスタッフに加え、同団地の入居者募集を一手に引き受け、地域住民との交流イベントを主催している「ハウスコム株式会社」のスタッフたちである。

そこに、祭りの参加者でもある団地および近隣住民も加わり、時につまみ食いしながら和気あいあいとイベントを盛り上げていた。



コミュニティスペースでさまざまな屋台料理を楽しむ人たち（写真：今井康一撮影）



団地の住民だけでなく近隣の人たちも集った（写真：今井康一撮影）

“緩やかにして温かい”コミュニティができた

「もともと団地のスタートと同時に、敷地内にある農園で野菜を育てる『ハタケ部』という活動を月1で開催していました。参加者の皆さんが栽培したい野菜を選び、農業指導者のお力を借りて作付け計画を立て、運営する形です。

そこに加えて、2022年より（不動産賃貸仲介大手の）ハウスコムさんと共同で『ハラッパ団地・草加 運営企画プロジェクト』がスタートしました。毎月、さまざまな交流イベントを開催しています。8月の夏祭りと1月の餅つき大会は、近隣の方々も含めて特に多くの参加者の皆さんに楽しんでいただいています」（森永さん）



敷地内にある畑では、「ハタケ部」の活動で作物を育てている（写真：今井康一撮影）

この2年半、夏祭りや餅つき大会のほかにも、スパイスカレー作りやボードゲーム大会、運動会、クリスマス会などのイベントを月1で開催してきた。

参加者は少しずつ増え続け、2024年の年間参加者は延べ315名。ともに月1で開催され続けている「ハタケ部」とともに、団地居住者および地域住民たちとの交流・コミュニティ形成の場として、大きな役割を果たしている。



夏祭りで射的遊びをする子どもたち（写真：今井康一撮影）



子どもも大人も参加できる行事や活動が盛んに行われている（写真：今井康一撮影）

令和の今、首都圏では珍しい、地域住民たちの緩やかにして温かいコミュニティ。「ハラッパ団地・草加」でそれが形成されている背景には、同団地の立ち上げから関わるアミックス、そして同団地に関連する地域コミュニティ活性化への貢献を掲げているハウスコムが共有する、明確なビジョンがあった。

「私たちがアミックスさんとともに運営する『ハラッパ団地・草加 運営企画プロジェクト』は、餅つきやお祭りなどを始め、昨今なくなりつつある地域の文化や、やってみたくとも各家庭ではできない季節の遊び（お菓子作りやイルミネーションなど）を企画することで、かつて日本各地の団地にあった『温かくてどこか懐かしく、みんなが帰りたくなるような場所』を令和の時代に作ることを目指しています」と、ハウスコム経営企画部の相原千宗さんは語る。

子育て中に「ご近所さん」を頼れる関係

同じ共同住宅の住民でも、隣人の顔を知らないのが当たり前になっている昨今。住民同士が親しげな雰囲気で名前を呼び合っている光景を見るだけで、そこはかとなく懐かしい。

同団地にすでに7年近く住んでいる安部絵梨香さんは、愛媛出身。もともとは都内に夫婦で住んでいたが、子どもが生まれるにあたり当時の居住地の環境に悩んで引っ越し先を探す中、この団地に巡り合ったという。



取材の日、娘と夏祭りに参加していた安部絵梨香さん（写真：今井康一撮影）

「地域の人たちの多くが顔見知りで、忙しいときに『ごめんなさい、子どもを見ておいてもらえますか？』と気軽に頼れる環境が嬉しい。

子どもたちが団地の敷地内にある原っぱで遊んでいる姿を見守り、夕方に私たち親が窓から『いつまで遊んでるの！ 早く帰って来なさい〜』と声をかける。愛媛での子ども時代を思い出すような日常が、いい感じです」（安部さん）

団地の“古いイメージ”をなくし「よさ」を前面へ

「ハラッパ団地・草加」は、総戸数55戸。間取りは1LDKまたは2DKで、同棲やDINKSの居住者が37％、単身の居住者が36％。子どもありの家族は21％で、子どもなしの家族が6％と、居住者の属性も多岐にわたる。

しかも20代・30代・40代・50代がほぼ1/4ずつと、居住者の年齢層も偏りがない構成になっている。まさに「生き方が多様化する現代」に適応した共同住宅といえる。



敷地内には緑も多く、子どもが遊べる“原っぱ”がある（写真：今井康一撮影）

もともとNTT東日本の「使われていない『休眠不動産』だった旧社員寮の利活用による社会貢献を」という施策からスタートした同団地。そのプロジェクトを請けたアミックスが「大規模リノベーションによる賃貸物件としての再生」を企画した。

その際、コンセプトの礎となったのが「団地」というワードへのこだわりだ。

「『団地』というワードは、一般的には『古いもの』というネガティブイメージでとらえられている部分があると思います。でも、団地ならではの温かみや地域との交流、コミュニティとしての役割など、今の時代にこそ求められるよさもある。古さをなくしてよさを残しつつ、新しい形で再生できればと考えました。

通常、NTTさんの不動産をリノベーションした物件は別のブランド名で商標登録されているのですが、今回はコンセプトに合わせて『ハラッパ団地』という名前を付けることをご了承いただいた、という経緯があります」（森永さん）



リノベーション前、NTT東日本の社員寮だった頃の室内の様子（提供写真）



昔ながらの団地の室内といった様子だったが…（提供写真）

あの頃の「団地のよさ」を、いかにして再生するか。

具体的には、敷地内に子どもたちが遊べる「原っぱ」を設置するとともに、子育て世帯に嬉しい企業主導型の保育所「草加クローバー保育園」を敷地内に誘致・開園。さらにペット共生可（多頭飼いや大型犬もOK）とし、ドッグランも併設した。

「ハタケ部」で使用する農地や、イベントで使えるピザ窯、前述したコミュニティスペースも揃っている。

このように、団地の住民および地域住民との交流が図れる「場の提供」を意識した、さまざまな施設が設置されることとなった。



敷地内にある、企業主導型の保育所「草加クローバー保育園」（写真：今井康一撮影）



ペットと共生できる団地として、ドッグランも併設（写真：今井康一撮影）

団地の“物件としての魅力”にもこだわる

さらに、肝心な住居そのもの、居住スペースについても、当然、大規模リノベーションを経て魅力の向上を目指した。

「『ハラッパ団地・草加』のような『横長のLDK』は、1970年代には一般的でしたが、今はなかなか見られない間取りです。2DKの場合は間にある仕切りの扉を取っ払えば、大きな1DKになる。この独特の間取りも、リノベーション好きの方々にとっては魅力のようです。

さらに、どんなにフルリノベーションしても、やはり団地の特徴である窓サッシや梁のあたりなと、元の雰囲気から変えられない部分があります。そのような部分は『団地ならではのレトロな魅力』ととらえていただけるように残しつつ、当然、水回りなどは刷新して、清潔な環境を整えました」（森永さん）



リノベーション後の「ハラッパ団地」室内の様子（提供写真）



キッチン周りもすっきり、使い勝手がよく明るい雰囲気に生まれ変わった（提供写真）

また、ペットに関する入居時の審査や入居後のクレームへの専門的な対応を行うために、通常の賃貸管理会社とは別でペットの管理会社も委託。飼っている居住者も、飼っていない居住者も安心して生活できる環境を整えた。

それでも、入居者募集をスタートしてしばらくは、事業として成立する見込みが立つか否か、微妙なラインだったそうだ。

「2018年のスタート時は『全55戸が速攻で埋まってしまう』というほどの人気ではありませんでした。しかし、今はリノベーション物件の人気も出てきたので、興味を持つ方がよく見ているポータルサイトに情報を掲載させていただいたことで、徐々に反響が大きくなってきました。

この物件の情報が広がるにつれ、付随するさまざまな施設やコンセプトに共感していただく方がどんどん増えていきましたね」（森永さん）



訪れた人も驚く、敷地内に作られたピザ釜！（写真：今井康一撮影）

つねに「ほぼ満室」の人気団地に

単なる「休眠不動産の賃貸物件としての再生」ではなく、地域のコミュニティ形成、およびその帰結としての地域活性化に向けて、明確なコンセプトを掲げて立ち上げられた、「ハラッパ団地・草加」。その後もイベント企画の増加など、さまざまな施策でコンセプトの強化に努めてきた。

この3年くらいは長期の空室はほとんどなく、仮に空室が出ても1カ月程度で次の住民が決まっているという状態だという。

「現在は、今行っている月2回のイベント（ハタケ部、および季節のイベント）を軸にして、引き続き、居住者の皆さんや近隣住民の皆さんの交流の場を作っていきたいと考えています。

それ以上のことは私たちが旗を振るよりも、今度は入居者の皆さん同士が、自発的にコミュニティの形成・維持に向けて自走していけるような環境ができればと。いい形でうまく回り始めたコミュニティを、私たちが外から、長く見守り続けていければ最高ですね」（森永さん）



子どもたちが自由に遊べる場所が少なくなっている今、貴重な場を提供している（写真：今井康一撮影）

かつて高度経済成長を背景に、大都市圏の周辺に一気に増えた「団地」や「ニュータウン」。その多くが現在は老朽化し、住民の高齢化も問題になっている。

「ハラッパ団地・草加」は、そういったネガティブイメージを払拭して「団地の魅力」を改めてアピールすることで、社会問題の解決に向けた1つのヒントを提示してくれているのかもしれない。

（奥津 圭介 ： ライター／編集者）