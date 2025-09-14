【ゾッとするミステリー】高速道路で車より早く走るヤバい女性の都市伝説？ターボばあちゃんに挑む祓い屋【著者に聞く】
【漫画】高速道路を走る女性だが…!?本編を読む
昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみ(@y_asufumi100)さんは、X(旧Twitter)や投稿サイトにて『都市伝説に求める女』を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回は『ターボばあちゃん』を紹介するとともに、著者に怖い体験で事故になりかけたことについても伺った。
「ターボばあちゃん」という都市伝説がある。走る車とただ並走するだけという無害な存在だが、怪異を見たドライバーが事故に遭ってしまうケースもあるという。
1人の男性が車に知り合いを乗せて、高速道路を走っている。この辺りでターボばあちゃんの目撃情報があり、祓い屋の男性はお得意さんの依頼でやって来た。
2人はしばらく会話をしていたが、ふと後ろを見るとなんと高速で走るターボばあちゃんの姿が!?男性はその場でお祓いをしようとするが、よく見るとターボばあちゃんの後ろから若い女性が走って来る…。
予想外の事態に驚きを隠せない男性。そしてこのあと、事態は急展開するのであった…。
――藤やすふみさん自身、怖い体験をして事故になりそうになったことはありますか？
心霊的な体験はないですね。自分か他人のヒューマンエラーによって、事故になりかけたことは何度かあります。
『都市伝説に求める女』はホラー漫画のようだが、ユーモアもあふれる短編漫画だ。都市伝説やホラーに興味や関心がある方は、この機会にぜひ読んでみて！
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
