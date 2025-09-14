ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

防災備蓄にも最適！買うっきゃない【大塚製薬】「カロリーメイト」を今すぐAmazonで箱買い！



【大塚製薬】カロリーメイト ブロック フルーツ が、4本×30個のまとめ買い仕様でAmazonに登場だ。体に必要な栄養素を含んでおり、おいしくて日持ちもする「栄養食」を見逃さないでほしい。

カロリーメイトは身体に必要なタンパク質、脂質、糖質、11種類のビタミン、6種類のミネラルをバランスよく含んでいる。バランスの良い食事を摂ることが難しい日にプラスするもよし、普段のおやつにするもよしだ。

保存性が高いので、いざという時の非常食にもなる。防災バッグに入れておくのも最適だろう。

全世代に寄り添う「バランス栄養食」。購入は今がチャンスだ。