これは買うしかないやん。非常食にも◎【大塚製薬】「カロリーメイト」を今すぐAmazonでまとめ買い！
防災備蓄にも最適！買うっきゃない【大塚製薬】「カロリーメイト」を今すぐAmazonで箱買い！
【大塚製薬】カロリーメイト ブロック フルーツ が、4本×30個のまとめ買い仕様でAmazonに登場だ。体に必要な栄養素を含んでおり、おいしくて日持ちもする「栄養食」を見逃さないでほしい。
カロリーメイトは身体に必要なタンパク質、脂質、糖質、11種類のビタミン、6種類のミネラルをバランスよく含んでいる。バランスの良い食事を摂ることが難しい日にプラスするもよし、普段のおやつにするもよしだ。
保存性が高いので、いざという時の非常食にもなる。防災バッグに入れておくのも最適だろう。
全世代に寄り添う「バランス栄養食」。購入は今がチャンスだ。
