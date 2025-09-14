三笘薫は絶妙ヘッドで今季初ゴールも…現地採点は６「ブライトンの大半の選手と同様、最高の調子ではなかった」「前半は魔法なし」
現地９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、三笘薫を擁するブライトンが、ボーンマスと敵地で対戦。１−２で接戦を落とし、リーグ開幕４戦で１勝１分２敗となった。
18分に先制を許した後、48分に三笘が絶妙なヘッドで今季初ゴールをマーク。同点に追いついたものの、61分にPKで再びビハインドを負い、そのまま敗れた。
日本代表帰りの三笘は、チームが５枚の交代カードを使い切ったなかでフル出場。決勝アシストをした前節のマンチェスター・シティ戦（２−１）に続いて、目に見える結果を残したとはいえ、得点シーン以外で見せ場を作れず。試合全体で見れば、物足りないパフォーマンスだった。
現地メディア『Sussex World』は、三笘を６点と採点。その理由を次のように伝えた。
「前半は魔法をかけられなかったが、（後半序盤に）ミンテの見事なクロスからヘディングで決めた。しかし、ブライトンの大半の選手と同様、彼も最高の調子ではなかった」
次節は、怪我からの復帰が近い高井幸大がいるトッテナムをホームに迎える。森保ジャパンのエースは、勝利に導く確かなパフォーマンスを披露できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】お待たせ！三笘の今季初ゴールは絶妙ヘッド弾！
