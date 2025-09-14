◇明治安田J2リーグ第29節 札幌1―5いわき（2025年9月13日 プレド）

J1昇格へホームで痛恨の敗戦――。コンサドーレ札幌がいわきFCに1―5の大敗で3連勝を逃した。2人の退場者出したあとは相手の一方的な展開。順位は10位のままながら、残り9試合で昇格プレーオフ圏内の6位仙台と8差に開いた。

試合終了直後、柴田監督が「まずは選手に余計なイエローをもらってほしくないので僕の方で確認しにいった」と審判団の元へ向かい対面すると、ジャッジを不服とするサポーターから審判団に地鳴りのような強烈なブーイングが送られ、異様な空気に包まれた。

ジャッジについては口を閉ざした指揮官が「2人退場するとゲーム的には難しい」と振り返ったように、1―0とリードした前半36分にMF荒野が危険なスライディングタックルとみなされ一発退場。同44分と後半2分に失点し、後半5分にはFWマリオがジャンプし着地した際に相手を踏みつけたと判定され一発退場となった。

その後に3失点を喫しながらも最後まで得点を狙ったMF高嶺主将は「自分たちで壊したゲーム」と言い訳しなかったが、J1昇格が大きく遠のいた。次節20日の敵地・徳島戦には、荒野とマリオの他にFWバカヨコ、MF宮沢が累積で欠場と厳しい戦いが待つ。（青木 一平）