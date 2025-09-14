◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

大会初日の13日、男子35キロ競歩に出場した川野将虎選手(旭化成)が自身のインスタグラムを更新。ゴール直後に車いすで運ばれ、心配されましたが、無事を報告しました。

過去2大会連続メダルの川野選手は、今大会銅メダルを獲得した勝木隼人選手(自衛隊体育学校)と序盤から先頭集団をけん引。レース途中にはおう吐する様子もありながらも、2時間37分15秒の18位で“魂の完歩”をみせました。

ゴールすると、スタジアムで声援を送る陸上ファンに向かって深々と一礼。するとその場に倒れ込み、車いすで運ばれました。

心配されましたが、レース後に本人のインスタグラムが更新。「体調は回復したので安心してください 沢山の応援ありがとうございました」と無事を報告。

レースの写真とともに「まずレース後に熱中症で運ばれた件に関しては、その後医務室の大会スタッフの方々にスムーズに適切な処理をしていただいたお陰によって、通常に生活ができる程回復しておりますご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。スムーズに対応をしていただいた大会スタッフの方々に感謝いたします」とつづりました。

また「今大会に向けた想いは強く、金メダルを獲得することを意気込んで臨んだ試合でした」と思いを記し、「悔しい結果にはなりましたが、この結果に深く向き合って必ず強くなって帰ってきます」と前を向きます。

さらに「会場には今までに体験したことがないほど沢山の観客の方がいらっしゃり、旭化成の方々、大学、高校、中学時代の友人や今まで関わってくれた沢山の方々の絶え間ない声援の中で歩き、最後止まってしまいそうになってしまった時にも諦めない原動力を与えられました。これだけの声援の中で歩かせていただき、本当に幸せでした。ありがとうございました」と改めて応援に感謝。

メダル獲得の勝木選手には、「勝木さんは主導権をずっと握った上でラストも粘って3位！本当に流石でした 銅メダルおめでとうございます 日本チーム競歩ロング種目の連続メダルを繋いでくださりありがとうございます！」とねぎらいの言葉を送りました。