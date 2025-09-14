◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ(沖縄)

U-18野球ワールドカップはスーパーラウンドが終了し、日本とアメリカが優勝をかけ対戦します。

オープニングラウンドからここまで全勝で進んだ日本はスーパーラウンド最終戦でチャイニーズ・タイペイと対戦。初回に2点を先制すると2回には打者一巡の攻撃で7点を奪い序盤で大量リードとします。投手陣は5回に押し出しで1点を奪われますが、4人の投手陣でリードを守り9-1で勝利しました。

同じく決勝進出を決めていたアメリカは最終戦でプエルトリコに7-0で勝利。今大会の敗戦は日本のみとし、14日の決勝に進みました。スーパーラウンドでは、日本が延長8回タイブレークの末に勝利。決勝でも好ゲームが期待されます。

また、スーパーラウンド3勝2敗の韓国と2勝3敗のチャイニーズ・タイペイが3位決定戦。スーパーラウンドでは、韓国が8-1で勝利しています。

5位以下の最終順位も確定。5位プエルトリコ、6位パナマ、7位キューバ、8位オーストラリア、9位イタリア、10位ドイツ、11位中国、12位南アフリカとなっています。

【13日の試合結果】

＜順位決定戦＞

南アフリカ 6−4 ドイツ

オーストラリア 12−3 イタリア

キューバ 10−0 中国

＜スーパーラウンド＞アメリカ 7−0 プエルトリコ韓国 9−0 パナマ日本 9−1 チャイニーズ・タイペイ