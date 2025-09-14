お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が、14日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。人生で一番泣いたという話を振り返った。

フットボールアワー・後藤が、今夏の家族旅行で愛犬を伴い、グランピングをした話で盛り上がっていると、ジュニアがふと思い出し「子供の頃、うちも犬を連れて、どっか行ったんよ」と回想した。

実家の京都・福知山から車で数時間のところへ旅行した際のことで、「初めて犬と行った」と説明。まだ子犬で「ジロ」という名前の愛犬と一緒の旅だったという。

だが夕方、花火大会を見に行くため外出したものの、現地の喧騒で愛犬を見失ってしまう。「ジロ！ジロ！っていうて、俺ブワーと泣いて」とジュニア少年は号泣。家族で探し回ったが見つからず、肩を落として宿に戻った。すると、宿の玄関で「ジロ」が待っていた。

ジュニアは「玄関におったとき、俺マジで、あんな涙出るか？というぐらい泣いた」と当時を回想。後藤も「へ〜。今までで一番の号泣？」と珍しがった。

花火に驚いて、愛犬は離れてしまったようだが、帰巣本能か、「さっき来たばっかりの所を拠点やと思って」と戻ってきていたことに、ジュニアは驚いたと話していた。