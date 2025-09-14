ＪＲＡは６日の札幌５Ｒ新馬戦で起きた競走除外について１３日に阪神、中山の両競馬場で記者説明会を開催。出走を予定していたテーオーレックス（牡２歳、栗東・岡田）は、同厩舎のヒエンジョー（牡２歳）と取り違えが判明して競走除外となったが、調査の結果、ＪＲＡの確認ミスによるものであることが明らかになった。清水靖博競走担当理事は「当該馬の関係者や、競馬を楽しんでいただいているお客さまをはじめ、多くの皆さまにご心配、ご迷惑をおかけしたことに深くおわびします」と謝罪した。

調査によると、８月９日に牧場から札幌競馬場の検疫厩舎に到着後、何らかの原因により、馬が入れ替わり馬房に入っていた。ＪＲＡ担当職員が２頭が指定された馬房に入っているものと誤認し、個体照合を行ったことが原因とされる。高橋淳一競走関連室長は「作業実施について改めて徹底したい」と、再発防止に取り組む方針を示した。

６日のＪＲＡの説明では「入厩検疫後に取り違えが起こったものと考えている」としていたが、覆った格好。岡田師への制裁はなく、厩舎や馬主への補償は検討中だ。既に合格している発走試験はＪＲＡのミスによることから、再度発走審査を受ける必要はないとした。入厩検疫に携わった職員は厳正に処分される。

ＪＲＡの競走馬取り違えは、２３年８月１９日にゼッケンの誤装着によるエンブレムボムとエコロネオの事例以来で４例目。ＪＲＡのミスによる取り違えは今回が初となる。