巨人１１―１０阪神（セ・リーグ＝１３日）――巨人が逆転サヨナラ勝ち。

七回に岡本の２点二塁打などで１点差に詰め寄り、九回に代打・坂本が２点打で試合を決めた。阪神は投手陣が崩れて今季最多失点。

阪神とのレギュラーシーズン最終戦は、最後までもつれた。九回にサヨナラ打を放った巨人の坂本が言った。「みんな諦めずに、ああいうシチュエーションを作ってくれた」。チーム一丸で逆転勝利を引き寄せた。

１点を追う九回。先頭の中山が四球で出塁し、リチャードが安打でつなぐ。この日一軍に昇格した途中出場の浦田が１球で送りバントを成功させて一死二、三塁となり、代打に坂本。フルカウントから放った打球は遊撃の熊谷が捕球できずに中前へ。２者が一気に生還し、殊勲のベテランの周りに歓喜の輪ができた。

五回に２番手ケラーが４四球で崩れ、代わった高梨も流れを止められず、この回一挙７失点。３点リードから一転、４点を追う苦しい展開になった。ただ、そこから食い下がった。七回一死二、三塁の好機で岡本が左中間フェンス最上部に直撃する２点二塁打を放つと、リチャードの適時打で１点差に迫り、逆転劇につなげた。

土壇場で意地は見せたものの、すでにリーグ優勝を決めた阪神は、クライマックスシリーズ（ＣＳ）を見据えた戦いに移っている。石井、岩崎ら勝ちパターンを担う救援陣が、登録を抹消されている中での逆転勝ちだということは、忘れてはならないだろう。

今季の阪神戦は８勝１７敗。「これだけ負け越してしまったけど、ＣＳでやり返すチャンスをつかむためにも、最後まで必死にやるしかない」と阿部監督。坂本も「僕らは２位争いをしているので。（残り）全試合に勝つつもりでやる」と力を込めた。気の抜けない戦いは続く。（浜口真実）

巨人・阿部監督「最後、みんなの気持ちが一つになったので勝てた。（九回に犠打を決めた浦田は）二軍でしっかりやってくれていた成果だと思う」