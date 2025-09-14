「チャレンジＣ・Ｇ３」（１３日、阪神）

マジックマンの面目躍如だ。今週から短期免許で騎乗するモレイラが初日から魔法をかけた。これまで３度の重賞挑戦で全て着外と苦戦してきたオールナットを駆り、初タイトルをもたらした。今春に３つのＧ１タイトルをかっさらった鞍上は「日本で乗るのを非常に楽しみにしていた」と秋競馬も席巻する勢いだ。

スタート後は、すぐさま内にポジションを求めて、中団のインで脚をためる。直線入り口では前がふさがったが、冷静に対処して再び内へと切り込んだ。「最後の２００メートルでスペースができて、馬が素晴らしい反応を見せてくれた。いい脚を使ってくれた」とラチ沿いから一気に突き抜けた。

マジックの種はレース前に仕込んでいた。半姉が厩舎に初Ｇ１をもたらしたショウナンパンドラという、ゆかりの血統。「もともと、この馬もすごくいい馬。奥深い能力にたけている実感があった」と高野師は語る。気性的な難しさが出世の妨げとなっていた馬だが、「レースはもちろんだけど、ジョッキーのレースまでの持っていき方が本当に素晴らしかった。持っている引き出しがさすがだし、うまくやってくれた」と舌を巻いた。

モレイラからも「いい勝利だった」とお墨付きをもらい、ひと皮向けた血統馬。今後は当然、大舞台も視野に入るが、その前にまずは日曜のローズＳに妹のチェルビアットが出走する。「いい流れを妹さんも受け取ってほしい」とほほ笑んだ指揮官。姉妹にとって飛躍の秋になるかもしれない。