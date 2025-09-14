タレント磯山さやか（41）が13日放送のカンテレ「ウラマヨ！」（土曜午後1時＝関西ローカル）に出演。さまざまな分野に精通する博識ぶりに、MCのブラックマヨネーズがツッコんだ。

この日の番組は、放送15周年を記念して広島市内と宮島でロケを敢行。名所を訪れて広島のグルメを楽しんだ。

小杉竜一（52）が「なかなか広島に来る機会って、ないんじゃないですか？」と問うと、ボートレースファンの吉田敬（52）は「定期的にボートレース宮島のYouTube配信で…」と話した。

ボートレース番組のMCを務める磯山も、「キレイですよね。ボートレース宮島からの景色って」とうなずくと、小杉は「ここまで来て、ボートレース場の水面の話、やめてくれへん？」とツッコんだ。

また、広島県民のソウルフードともいわれる「コウネ」（牛肉の肩ばら肉）の話題になると、磯山は「おいしい！ 私、広島大好きなので、コウネはよく食べます」と笑顔に。

吉田は「磯山さんは、もうヤクルト（東京ヤクルトスワローズ）も好きや言うし、広島もいいって言うし、ボートも…。結局何が好きか分からん女」とツッコミを入れ、磯山は「確かに」と大笑いした。

その後、広島市内を一望できる「おりづるタワー」の展望台を訪れると、磯山は、サッカーJリーグ・サンフレッチェ広島のホームスタジアムで2024年に開業した「エディオンピースウイング広島」に反応。

「（前は）遠かったんですよね、ホームがね。（今は）こんな所にできたんですよ。すごくないですか？」と熱弁を振るった。

「サンフレッチェの仕事もしようとしてるの！？」と言う小杉に、磯山は「私、鹿島アントラーズが好きなので。アントラーズ戦も見に行くってなると、（以前のスタジアムは）結構、山の方だったので」と説明。小杉は「Jリーグも押さえてるの？ エグい仕事の仕方するなあ。日本の2大スポーツにかんでる」とイジった。

磯山はさらに、広島城を見つけて「大好き！ めちゃくちゃカッコイイ、渋くて。あそこの周り、桜ですごくキレイになりましたよね」と興奮。

景色の説明を担当するスタッフも驚く知識に、小杉は「タワーの説明の仕事もやろうとしてるやん。怖いヤツやな。乗っ取りタレントやからな…」と再びイジり、磯山は「（広島の魅力を）知ってほしいの！ めちゃくちゃいいんですよ」と苦笑していた。