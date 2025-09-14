元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が9日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街 SP」（火曜午後10時）にゲスト出演。「どこに住んでる？」と聞かれた際の対処法を明かした。

ゲストの沢村一樹から「コンプライアンス、うるさいじゃないですか。上限が分からないんですよ。どこまでが許されるのか。例えば女優さんと話をしてて。『どこに住んでるの？』って。男の俳優同士なら聞ける。女優さんには聞いちゃ駄目なの？ そんな具体的じゃなくても」と質問された。

田中が「私だったら『関東圏』とか」と語ると、周囲は爆笑。さらに沢村から「マンション名聞いてるわけじゃない。中野みたいなことでしょ」と言われると、田中は「スーパーマーケットにいられたら困るじゃないですか」とコメント。MCのくりぃむしちゅー有田哲平から「何だと思ってるの、同業者のことを！」とツッコミが入った。さらに有田から「沢村さんがいやらしい目で『どこ住んでるの？』とか言ってるんじゃないですか。もっとサラッと…」と指摘されると、沢村は「サラッと言おうとしてるのがバレてる」と語った。

MCはくりぃむしちゅー有田哲平、進行は平成ノブコブシ吉村崇。ゲストは沢村一樹、田中みな実。今回のロケ地、東京・中野は沢村がかつて住んでいた場所。