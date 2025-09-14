元HKT48、AKB48の兒玉遥（28）が13日までにインスタグラムを更新。11日、自身のSNSでパスポートを盗まれたことを明かした兒玉は、帰国のための渡航書を手にしたことを報告した。

兒玉は「無事、帰国のための渡航書をもらえました!」と報告し「昨日ニースからマルセイユ日本領事館へ行き（3時間半）13:45の午後の部1番に入って ・警察署で作成した盗難届 ・戸籍謄本（6ヶ月以内に作成された原本） ・34mmx45mmの証明写真2枚 ・大使館or領事館HPにある紛失一般旅券等届出書 の必要書類を提出できたので17:00ごろには帰国のための渡航書を作成してもらえました。私は『いいよ〜大丈夫だよ』と電話で話していたのだけどゆうパックで事前に戸籍謄本と住民票を送ってくれていた母に足を向けて眠れません」と説明した。

続けて「当日中に帰国のための渡航書をもらえたから無事予定日に帰国できそうです。最後まで不安でいっぱいですが無事帰国できますように!沢山ご心配おかけしてしまいすみませんでした」と謝罪を伝え「今後も気を引き締めて残りの旅を楽しみたいと思います」とつづった。

兒玉は24年11月にも動画で「本当に完璧なスリだったんですよ 一瞬も気付かなかった」と海外でスリにあったことを赤裸々に語っていた。