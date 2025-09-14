藤森慎吾、昨年15歳下の妻と結婚し一児の父 帝王切開で誕生した愛娘の産声で号泣
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が、16日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
藤森慎吾 ＝テレビ朝日提供
「チャラ男」として名を馳せた藤森も昨年結婚し、一児の父に。まだ1歳にも満たない娘がかわいくて仕方がないという。15歳下の妻の指示にしっかり従いながら、家事・育児にも精を出す日々を過ごしているそう。妻は物事をハッキリ言うタイプとのことで、その言動ひとつひとつに黒柳は大笑いする。
娘が誕生するときは、なかなかの難産だったそうで、紆余曲折あって帝王切開を決意。産声を聴いた時には思わず号泣したそうで、妻への感謝の思いを語った。
藤森慎吾 ＝テレビ朝日提供
