お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（46）が10日放送されたテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。一部ユーチューバーの収入に「ふざけんな」とイラ立ちをあらわにする一幕があった。

この日、米を拠点に活動しているお笑いタレント渡辺直美がゲスト出演し、米国のコメディ事情などについて話した。

渡辺が、米国の芸人界で、1人のコメディアンがマイク1本でステージに立ち笑いを誘う「スタンダップコメディ」の勢いがすごいことを説明。「ゴールがNetflixらしいですよ」などと話し、有名な米芸人で”コメディ界の帝王“とされるデイヴ・シャペルがNetflixでのスペシャル番組を、凄まじく破格なギャラで契約したことなどについて解説した。

それを聞いた若林は「俺、最近思ったことなんだけど、（日本の）昔のテレビの大御所たち、凄かったじゃん。（今は東京の）目黒に一軒家建てられないじゃん、って思って」と話した後、「なんかオレ、ムカついてて。こないだYouTube見てたら、（ユーチューバーの）はじめしゃちょーが5億（円）の家建ててたのよ。ふざけんな、と思って。めっちゃすげえ家建ててる、と思って」と話した。