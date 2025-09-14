世界陸上東京大会が開幕

陸上の世界選手権東京大会が13日に開幕した。東京での開催は1991年以来、34年ぶり。海外からは選手だけでなく、メディア関係者も多数来日しているが、ある実況者は日本のグルメを堪能していた。

米放送局「NBCスポーツ」で実況を務めるビル・スポールディング氏は、美味しい日本の食事を堪能。Xでフォロワーたちに発進していた。

ディナーで食べた肉料理や、職人が作った天ぷら、寿司などを楽しんでいる。さらに「気温は33度、湿度は1000000％だけど、昼食にラーメンを食べずにはいられなかった」と投稿。瓶ビールとともに、大きなチキンが乗せられたラーメンの写真を投稿した。

海外のフォロワーからは「なんのお肉なの？」「めちゃくちゃ美味しそう!!!!!」「きっとプルデンシャル・センターよりも美味しい料理が食べられるんだろうな。楽しんで！」「ビールのチョイスが最高だ。アサヒは爽快ですっきりとしている」「まあ、少なくともビールは理にかなってるね！」などと羨望含め様々な声が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）