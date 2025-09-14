ITエンジニアならではの“サボり術”　社内サーバメンテのふりして毎日「自宅サーバをメンテ」

仕事中、ついサボってしまうという人もいるだろう。大阪府のITエンジニアの40代男性は、専門知識を活かした巧妙な手口を明かす。

「社内ネットワークにトラブルが無ければ、社内サーバをメンテしているようにTERATERMを触っているけど、実は自宅サーバをメンテしている。ほぼ毎日」

TERATERMはサーバーなどに接続するためのソフトウェア。これを社内サーバではなく、自宅サーバに繋いでいるということのようだ。一見わかりにくいため、ITエンジニアならではのサボり方と言えるかもしれない。（文：天音琴葉）

「ネットサーフィン。人が来たらExcelを開く」

一方で、誰しも一度は経験があるかもしれない、古典的な方法を実践している人もいる。埼玉県の20代女性（素材・化学・食品・医薬品技術職）は、

「座り仕事の時、ネットサーフィンをしている。バレないように人が来たら仕事のExcelとか開く」

と投稿。さらに「万が一バレても良いようにニュース読むのがメイン」と、自分なりにリスク管理もしているようだ。

従業員が社内PCからどこにアクセスしたかは、職場のネットワーク管理者なら確認することができるため、閲覧には注意が必要だろう。

東京都の60代男性（事務／年収500万円）も、前出の女性と同様の投稿を寄せた。

「仕事（事務）の合間、空白時間がある場合、PCを使って仕事のふりをしながら、ネットサーフィンをスキマスキマを縫って、チョコチョコやっています」

もちろん、こうした息抜きが許されるかどうかは、職場の雰囲気と個人の業務の進捗次第だろう。人事評価の際に、アピールする成果が何もない、なんてことにならないように、気を付けてもらいたい。

