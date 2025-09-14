◆パ・リーグ 日本ハム５x―４西武＝延長１１回＝（１３日・エスコンＦ）

ベンチを指さし、絶叫した。日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）はヘルメットを投げ捨て、ナインにもみくちゃにされた。４―４の延長１１回２死満塁、山田のツーシームを中前へサヨナラ適時打。「しびれてます。みんなの思いが乗り移って、ファンの声援ももちろんですが、いろんな思いを乗せて打てました」。２３年４月１日の楽天戦（エスコン）以来のサヨナラ打で今季チーム最長４時間４０分の激闘に終止符を打ち、首位・ソフトバンクとの２・５ゲーム差を死守した。

新庄監督の信頼に是が非でも応えたかった。４―４の９回２死一、二塁の打席前、指揮官から「頼むぞ」と声をかけられた。だが、結果は中飛。再度のサヨナラ機で「２回（凡退）はないぞと思った。ボスの姿が脳裏に焼き付いていた。期待してもらっていると思って打席に入れた」と気合を入れ直し、劇打につなげた。

新庄監督は「もう打つと思いましたよ。決めるだろうな」と淡々と振り返った。期待の高さゆえ、清宮幸には「あんなミスをしてたら、勝てるもんも勝てないね。あんな簡単な」など厳しく接してきたが、この日は珍しく称賛。今季チーム最多の１２４試合に出場するなど、信頼される主軸に成長しつつあることを証明する一打だった。

チームは今季９度目のサヨナラ勝ちで、昨季に並ぶ新庄政権最多のシーズン７５勝。指揮官は「もう全員で勝ちを取りに行く。当然勝たないといけない。負けるっていう意識は全くないです」と言い切った。残り１４戦。たくましさを増したチルドレンと共にラストスパートをかける。（川上 晴輝）