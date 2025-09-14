◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド 日本９ー１台湾（１３日・沖縄セルラースタジアム那覇）

すでにスーパーラウンド（ＳＲ）１位で決勝進出を決めている日本は台湾とのＳＲ最終戦に臨み、９―１で大勝し、開幕から８戦全勝とした。米国との決勝は１４日午後４時開始。２年生左腕・末吉良丞（沖縄尚学）が先発する。最速１５８キロの今秋ドラフト１位候補右腕・石垣元気（健大高崎）が救援でスタンバイする。黄金リレーで、２３年に続く世界一連覇を現実にする。

“消化試合”となった台湾との一戦も、高校侍は全力プレーで大勝した。開幕８連勝での決勝進出は１５年以来、２度目。無敗のまま米国との決勝に臨む。試合後の小倉全由監督（６８）は、決勝の先発に「末吉君」と明言した。「みんなで分けて、短い回で。末吉君には決めた回数、しっかり行ってもらいたい」

高校日本代表でＵ―１８Ｗ杯に出場した０４年以降、２年生の決勝先発は初だ。夏の甲子園で沖縄尚学を優勝に導いた最速１５０キロ左腕は、１１日のＳＲ初戦・米国戦は４回１／３を無安打無失点。「最終的に勝ちに導けるような投球ができたら」と意気込んだ。地元人気は絶大。決勝は日曜夕方だけに、大観衆も後押しになりそうだ。

最終回は石垣に託す。主催するＷＢＳＣは１１日同戦でのトラックマンのデータで１５７キロ台を連発していたと発表。当日の球場表示は最速１５５キロだったが、自己最速の１５８キロ超えも夢ではない。誇りをかけ、いざ決戦だ。（加藤 弘士）