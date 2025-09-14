◆プロボクシング ▼ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

トリプル世界戦の前日計量が１３日、名古屋市のＩＧアリーナ・サブアリーナで行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝は、勝てば史上最多の５度目の４団体統一王座防衛となるＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝との大一番へ「１ラウンドからヒリヒリする展開になる」と予告した。３度目の防衛に臨むＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹、ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦でともに世界初挑戦する同級１位・高田勇仁と同級２位・松本流星も、それぞれ計量をクリアした。

尚弥が極限まで仕上げたボディーを披露すると、有料一般公開で集まった１４２９人がどよめいた。着ていたＴシャツを観客席に投げ入れて体重計に乗り、リミットより１００グラム軽い５５・２キロでクリア。ガッツポーズを作ると、歓声が一段と大きくなった。国内では自身初の公開計量に「盛り上がりましたね。（テンションは）いつもと段違いですね」と声を弾ませた。

計量後のフェースオフでは、鼻先がくっつきそうなほどアフマダリエフと接近。約１２秒間にらみ合うと、尚弥がニヤリと笑みを浮かべて握手で別れた。「（笑みに）意味はないですけどね。この試合へのモチベーションが高かったり、楽しみもあって、自然と出たと思う」と説明した。

「キャリア最大の強敵」との一戦を控え、「久々ですよね、この感じは」と高ぶる気持ちを打ち明けた。難敵とされた２３年７月のスティーブン・フルトン（米国）戦、２４年５月のルイス・ネリ（メキシコ）戦を引き合いに出し「それ以上。実力的にはここ一番評価しているし、モチベーションを引き立てている」と話した。

英大手ブックメーカーのウィリアムヒルは、尚弥勝利に１・１０倍、アフマダリエフ勝利に７倍のオッズを設定した。尚弥のスーパーバンタム級転向後、最もオッズが接近したのは転向初戦のフルトン戦。挑戦者だった尚弥の勝利が１・２８倍、ＷＢＣ・ＷＢＯ統一王者フルトン勝利が３・７５倍だった。同級王者となってからの５戦は、尚弥勝利がほぼ“元返し”の１・０２〜１・０６倍。フルトン戦以来の掛け率となったが、圧倒的有利予想は揺るがない。

「あしたは（今までと）違う井上尚弥と、生き生きして楽しそうな井上尚弥と、両方見られると思う」と胸を躍らせ、「１ラウンドからヒリヒリする、楽しい、緊張する展開になると思う。自分もそこを楽しみながら戦いたい」と予告。ゴングから目が離せない一戦となる。（勝田 成紀）

◆井上尚弥のフルトン、ネリ戦ＶＴＲ

▽２３年７月２５日（有明アリーナ） スーパーバンタム級転向初戦の尚弥が、無敗のＷＢＣ・ＷＢＯ同級統一王者・スティーブン・フルトン（米国）に挑戦し、８回１分１４秒ＴＫＯ勝ち。フルトンは今年２月にＷＢＣ世界フェザー級王座を獲得。１０月には３階級制覇を懸けＷＢＣ世界スーパーフェザー級王座に挑戦する。

▽２４年５月６日（東京ドーム） スーパーバンタム級４団体統一王者の尚弥と、元２階級制覇王者のＷＢＣ同級１位ルイス・ネリ（メキシコ）が対戦。尚弥は初回、ネリの左フックでプロ初のダウンを喫したが、２、５、６回に３度のダウンを奪い返して６回１分２２秒ＴＫＯ勝ち。ネリは今年２月の再起戦で亀田京之介に７回ＴＫＯ勝ちしている。