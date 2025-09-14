バレーボール女子日本代表の秋本美空（みく、姫路）が１２日、兵庫・姫路市内で会見を開いた。国内の大同生命ＳＶリーグ・姫路からドイツ１部ドレスナーＳＣに期限付き移籍を決断した１９歳が、１０代では異例となる初の海外挑戦へ「（世界バレーで４位の）悔しい思いを忘れずに。次は悔しい思いをしないようにドイツで成長したい」と決意を語った。

姫路のプレシーズンマッチ。事前にチームのＳＮＳで告知があったため、平日の夜開催にも関わらず、多くのファンが集った。東京・共栄学園高で全日本高校選手権（春高バレー）を制覇後、１月に入団会見に臨み、３月のリーグ戦でデビューした。高校を卒業後は親元を離れ、姫路で新生活。この数か月では同期の矢田和香と自炊をしたり、初めて姫路城の近くまで桜を見に行ったりと、姫路ライフを満喫していたという。

この日、出場はなかったが、試合後にはここまで応援してくれたファンに直接、別れのあいさつをした。秋本は「ちゃんと花見に行ったのも、今までなかったので、すごくきれいだったな。（チームメートも）『もう（ドイツに）行くのか…』と言ってくれた」とさみしさも明かす。元日本代表の母・愛さんはインスタグラムを使いこなし、ファンを喜ばせている。「インスタは高校が終わってから始めたばかりなので、使い方はあまりわかっていないけど、バレー以外の写真もアップします！ 」と姫路で応援するファンに約束した。

世界選手権（７日閉幕）に初出場して４位。１９歳にとって、ひと夏の経験は大きい。「（３位決定戦の）ブラジル戦では（佐藤）淑乃さんと交代で入ったんですけど、レフトで入ると思わなかった。でも練習してきたサーブも決まったし、すごい良かった。ベンチに多くいたけど、（石川真佑、佐藤、和田由紀子ら主力がメダルを懸けた）試合をしている姿に自分自身も感動したので、自分もそういうプレーをしていきたいと思った」と刺激を口にした。

ドイツ１部「ブンデスリーガ」は１０月に開幕。まもなくドイツに向かい、チームに合流する。ドイツでは「（家で）お化けとか出そうだったら嫌だな」と一人暮らしもちょっぴり不安だが、イタリア１部に在籍する代表の先輩・関菜々巳（アルシーツォ）から「飛行機で１時間だから会いに行くね！」とエールをもらった。「五輪に出て、金メダルを取れるチームに自分ができる選手になりたい」と大きな夢を掲げている１９歳。「ドイツで成長したい」。次世代エースの新たな挑戦が始まる。

◆秋本 美空（あきもと・みく）２００６年８月１８日、神奈川県出身。１９歳。小学２年の時、１２年ロンドン五輪銅メダルの母・大友愛さんの影響で、Ｖリーグ男子つくばユナイテッドのジュニアアカデミーで始める。東京・共栄学園中に進み、同高２年時の２３年、１６歳で日本代表候補に初登録。３年時の２５年１月、全国高校選手権（春高バレー）を制し、ＭＶＰ。憧れは男子代表の高橋藍（らん）。１８５センチのアウトサイドヒッター。