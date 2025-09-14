1991年以来34年ぶりとなる東京で行われている世界陸上。2日目は“世界最速決定戦”となる男子100m決勝や女子マラソンなど注目の種目が目白押し。出場する注目選手とタイムスケジュールを紹介。

【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手

マラソンは都内を巡るコースで開催 日本勢はパリ五輪に続く世界大会の入賞なるか

女子マラソンは日本から安藤友香（31、しまむら）、小林香菜（24、大塚製薬）、佐藤早也伽（31、積水化学）の3選手が出場。パリ五輪で6位入賞を果たした鈴木優花に続けるのかに期待がかかる。優勝候補のエチオピア勢は前回女王のA.B.シャンクル（33）や東京マラソン2連覇中のS.ケベデ（30）の最強布陣で臨む。

日本最強女子ハードラー3人が初の決勝進出へまずは予選突破へ

女子100mハードルは日本記録保持者の福部真子（29、日本建設工業）、日本選手権覇者の田中佑美（26、富士通）、日本歴代2位の12秒71を今季2度記録した中島ひとみ（30、長谷川体育施設）が初の決勝進出へまずは予選に挑む。

『世界最速』の称号は誰の手に！？ 金メダル有力は超人N.ライルズ

男子100mは準決勝と決勝が行われる。世界最速決定戦は混戦模様でパリオリンピック™金の超人N.ライルズ（28、アメリカ）vsパリ銀の新星K.トンプソン（24、ジャマイカ）が予想される。

男子走高跳で日本勢、3大会連続入賞へ

男子走高跳予選に22年のオレゴン大会で同種目初の8位入賞を果たした真野友博（29、九電工）と23年ブダペスト大会で8位入賞の赤松諒一（30、SEIBU PRINCE）の2人が揃って出場。さらに初代表ながら今季世界4位タイの2m33の記録を持つ瀬古優斗（27、FAAS）が加わり3人での決勝進出を目指す。



【モーニングセッション】

7:30〜 女子マラソン（安藤友香、小林香菜、佐藤早也伽）

9:00〜 女子ハンマー投 予選A

9:00〜 男子1500m 予選（飯澤千翔）

10:45〜 女子ハンマー投 予選B

11:05〜 女子100mハードル 予選（中島ひとみ、田中佑美、福部真子）

【イブニングセッション】

18:35〜 男子400m 予選（中島佑気ジョセフ、佐藤風雅）

18:40〜 男子走高跳 予選AB（瀬古優斗、真野友博、赤松諒一）

19:12〜 女子円盤投 決勝

19:25〜 女子400m 予選（松本奈菜子）

20:20〜 女子100m 準決勝

20:40〜 女子走幅跳 決勝

20:45〜 男子100m 準決勝

21:07〜 女子1500m 準決勝

21:30〜 男子10000m 決勝（葛西潤、鈴木芽吹）

22:13〜 女子100m 決勝

22:20〜 男子100m 決勝