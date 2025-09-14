真夜中に電話、他の親子と遊んだら不機嫌…「依存してくる」ママ友の心理は？程よい距離感を保つ“接し方のコツ”

「私からの連絡は迷惑ですか？」



相手からの好意が重荷に変わり、恐怖さえ感じてしまう。逆に特定の人に執着し、関係をこじらせてしまう。ママ友同士の間で、こうした「依存」に悩む人は少なくないという。



依存される・する心理はどうなっているのか。関係を悪化させないポイントはあるのか。ママ友トラブルアドバイザー・なかさとさんに聞いた。

電話が真夜中まで…依存された母親

まずは、依存される側の相談事例から。





未就園児の子供を持つCさんは、子育て支援センター（子供やその親が交流できる場）で出会ったママ友から、つきまといのような行為をされたそう。「面倒見の良いCさんが、相手に子育てのアドバイスをしたところ、『子供が熱を出したけどどうしたらいいの？』といった具合に、頻繁に電話がかかってくるように。電話は真夜中まで及び、夫からも『あそこの親子と関わりすぎじゃないか？』と指摘されたそうです」

負担に感じたCさんは家族で話し合い、距離を置くことに。子供の入園先は、向こうが選びそうな幼稚園とは別の所にした。



すると、相手の行動はエスカレート。「私からの連絡は迷惑ですか？」といった、電話もあったそうだ。



「結局、Cさんは（行かせたかった所ではない）遠方の幼稚園を選ぶことになりました。状況が落ち着くまで、1年くらいかかったそうです」

憧れが執着に。依存する側の苦悩

なかさとさんには「相手に依存してしまった」という、相談も寄せられるそう。次に紹介するのはそんな、Dさんのケース。

「Dさんは幼稚園で素敵なママを見つけ、『友達になりたい』と願うようになりました。共通の知り合いがいたこともあって、人柄や興味を持ってくれそうな話題など、いろいろと聞いて回ったそうです」



仲良くなりたい故の行動だったが、憧れのママとは友達になれず、周囲からも変わった目で見られるなど、裏目に出てしまったという。

小学校低学年の子供がいるEさんも、依存してしまったひとり。



Eさんには子供同士が仲良く、プライベートも母子で出かけるほどのママ友がいた。しかしある日、他の親子と遊んだと知ると、自分の子供にそのことを探らせた挙げ句 、ママ友への連絡をプッツリと絶ってしまったそうだ。



「Eさんは相手が違う母親と行動したことにモヤモヤしてしまい、『なぜ、自分を誘ってくれないんだ。裏切られた！』という不安やいら立ちを感じたそうです」

依存の心理は“恋愛”と似ている

なぜ、他のママに依存してしまうのか。なかさとさんは背景に「過去の孤独な経験」が影響していると分析する。



「学生時代にいじめに遭った、社会で友達ができなかった、自分の親が厳しかった。そうした、寂しさを味わった経験があるほど『ママ友とうまくやらなきゃ』と気負い、グループの中心人物や、素敵な人に執着しがちになる傾向があります」

依存される・する心理は恋愛関係に似ているともいい、片方の思いが重くなると、バランスが崩れるという。



「依存しているサインは“恋愛の駆け引き”のようで、行動を逐一知りたがったり、他の母親と話しているだけで嫌悪感を示したり。ご機嫌斜めになったかと思えば、わざと違う母親と親しくするのを見せつけたりすることもあります」

自分が依存された・してしまったら

では、相手から依存されていて「ちょっと重たいな」と感じる関係を、程よい距離感にすることはできるのか。なかさとさんは、具体的なポイントとして、次の3つを挙げる。

・丁寧な言葉や行動で接する

・話題を子供中心にする（自分の話はあまりしない）

・相手の頼みが嫌な時には「NO」をきちんと伝える。その際は相手を否定せず、「自分」を主語にして断る（例：「自分の予定が立て込んでいて難しい」など）

「依存体質のママ友は『素敵だな、仲良くなりたい、もっと知りたい』と、次第に執着や独占欲が強くなりがちです。必要以上に自分の情報を話すのは避けたほうがいいでしょう」

反対に、自分が依存しているかもしれない場合は次の3つを意識してほしいという。

・物理的に距離を取る（自分の視界に入らないようにする）

・他のママ友と積極的に交流する（依存している相手だけじゃないと考える）

・ママ友の人間関係から離れる（仕事やボランティアなど、違う場所で人間関係を持つ）

「敬意を持って丁寧な言動で接することは、距離感を保つ上で非常に大切です。（ママ友同士で依存が起きるのは）お互いの“ギブアンドテイク”のバランスが崩れた時です」

関係が崩れやすいタイミング

こう話すなかさとさんも、子供が幼稚園の時に依存される経験をしたという。



「ママ友の子供が泊まりに来たり、送迎を頼まれたりする“お世話の依存”が当たり前になっていきました。相手にも事情はありましたが、感謝の気持ちを伝えるなどの気遣いがあれば…。こうした小さな貸し借りの積み重ねで、関係が崩れることもありますね」



なかさとさんによれば、頼られることがうれしかったり、面倒見がよかったりする“姉御肌”のタイプは、依存されやすい傾向にあるそうだ。



また、フレンドリーだが心の中では“一線を引いている”相手に「心を開いてくれた」と思って接し、気付けば依存されていたという、落とし穴のようなケースもあるとのこと。



適切な距離感を保つことは、自分の心と家族を守ることにもなる。ママ友への接し方に悩むなら関係を見直してもいいかもしれない。



なかさと

ママ友トラブルのフォーラム「ママ友110番」主宰。ママ友社会をうまく乗り切る方法を研究・伝授しており、雑誌やウェブ媒体でアドバイスを伝えることも。マンツーマンによる丁寧なフォローアップのほかに、定期的に座談会を開くなど、開放的な場所を提供している。一児の母。



取材・文＝黒木里奈