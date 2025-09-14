Snow Manの佐久間大介、人気キャラ「コジコジ」のマインドに共感
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、13日に放送された。
【番組カット】キュートなおしつじさんに学ぶ佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回はさくらももこさんの落書きから生まれたキャラクター「コジコジ」を深掘りした。
「コジコジ」は『ちびまる子ちゃん』で知られるさくらももこさんが、ふとした落書きから生み出したキャラクター。1994年に少女漫画誌『きみとぼく』で連載がスタートし、現在も少女漫画雑誌『りぼん』で不定期連載をしているロングセラー作品。物語は、メルヘンの国で立派なメルヘン者になるための学校に通いながら、自由気ままに暮らすコジコジとその仲間たちとの日常を描いている。
推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、コジコジファン歴20年、さくらももこ作品に強い思い入れを持つアーティスト・木村カエラが担当。「木村カエラさん！えー！えぐー！」と木村の登場に驚きを隠せない佐久間。日村も思わず目を丸くしていた。
作中で「コジコジ」は人間を楽しませる立派なメルヘンのキャラクターを目指す学校に通っているが、テストで悪い点を取って先生に怒られてしまう。先生は「コジコジ キミ、将来一体、何になりたいんだ。それだけでも先生に教えてくれ、な？」と問いかける。するとコジコジは「コジコジだよ コジコジは生まれた時からずーっと将来もコジコジはコジコジだよ」と答える。一見ゆるい作風に見えるコジコジだが、時折こうしたドキッとする“真理”を突くせりふが飛び出す。それに救われる若者が多く、再びブームを巻き起こしているのである。
「これ言われちゃうと真理だね」と日村は納得。佐久間も「ですよね。深いな確かに。何かになれとは言われるけど何かになる前に、自分自身で生きるのがね」と、コジコジの言葉の鋭さに思わずうなずいていた。
さらに日村は「佐久間くんってコジコジマインド持ってそうなイメージある」と、これまで何度も語り合ってきた仲だからこその印象を語る。すると、佐久間も「確かに結構近いかも。基本自分は自分、人は人と思ってる」と、コジコジに通じるマインドを認める。
スタジオにはコジコジの言葉を切り取ったパネルが登場。気になるせりふを聞かれた佐久間は「一番めちゃめちゃコジコジと近いかもと思ったのがあって。『じゃあ全部 全部一番好き』。俺これ、マジでマインド近いです」と即答する。
さらにもうひとつ、佐久間が気になる言葉があった。友達のタコくんの弟が「だってさ こんな知らない場所なのにこわくないなんて」と、海の奥に行くことに不安がっていた際に、コジコジが語ったひと言だ。佐久間は「『知らない場所だから面白いんだよ』（コジコジが語ったせりふ）めちゃめちゃ共感できる！新しく何かするとかもSnow Manで何かやる時も、一番最初僕行くんですよ。僕がワクワクしてやりたいから」と自身のスタンスを重ねて語る。
番組ではその他にもコジコジの刺さる言葉を紹介したり、現代人のお悩みに対するコジコジの答えを予想したりと、大盛り上がりの展開となったのだ。
