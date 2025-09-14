孤立や子育てに影響も…周囲を巻き込む「うわさ好き」ママ友にうんざりしたら。トラブルを避ける4つの意識

子育て中の母親にとって気になる存在が「ママ友」だ。学校の情報をもらったり、子供同士の交流になったりと心強い一方で、関わり方によってはトラブルになることもある。



ママ友トラブルアドバイザー・なかさとさんによれば、ママ友との関係に悩むのは、子供が未就学期から小学校低学年の頃にかけてが目立つそう。



とりわけ「うわさ好き」なタイプとの距離感は、頭を悩ませるテーマだという。相談事例から付き合い方のヒントを探った。

孤立、転園…うわさ話によるトラブル

うわさ好きなタイプはなぜ厄介なのか。グループで影響力があることが多く「関係がこじれると本人やその周囲から“攻撃の標的”にされやすい」と、なかさとさんは言う。



相談事例の1つ目は、ママ友が流した話によって孤立させられたAさん。



2人は出会った頃は仲が良かったが、価値観の違いもあって関係が徐々に悪化。子供の体調管理など、子育ての考え方を否定されたこともあり、Aさんは少しずつ距離を取った。

すると、ママ友は「Aさんに問題がある」と周囲に言いふらし、悪者に仕立て上げたそう。



「Aさんは最終的に、相手の“取り巻き”に呼び出され、『どれだけ彼女に迷惑をかけるのか』と説教される事態に。自分の気持ちとは関係なく謝罪をさせられ、子供も通っていた幼稚園を転園することになったのです」

交流が浮気に！？追い詰められた母親

何気ない交流があらぬうわさに発展することもあるという。相談事例の2つ目は、浮気しているかのような状況に陥った、Bさん。



「Bさんは公園でたまたま子供の同級生のパパと親しくなりました。同年代のママ友が少ない彼女にとって、ママ友事情に詳しくない相手で、気楽に話せたそうです」

しかし、その関係を快く思わない、うわさ好きのママ友がいた。



「『あのパパと不自然に仲が良くない？』と根も葉もない話をどんどん広げ、Bさんは自分の夫、子供が通う学校に相談せざるを得ないほどの大騒ぎになってしまったのです」



Bさんは周りから無視されるようになり、孤立無援の状態で「死にたくてしょうがない」と、なかさとさんに電話をかけてくるほど、精神的に追い詰められたという。

トラブルに巻き込まれない4つのコツ

こうしたトラブルに巻き込まれないためには、どうすればいいのか。なかさとさんは、前提として「関係の捉え方」が重要だと語る。



「ママ友は友達ではありません。“子供を通じて知り合った、同じ立場の女性”という認識を持つことが大切になります。学生時代の友達などと混同した感覚で接すると、距離感が分からなくなってトラブルになりがちです」



適度な距離感を保ちつつ、丁寧な態度で接することを心がける。その上で、うわさ好きなママ友には次の4つを意識したいという。

・自分や子供のプライベート事情（生い立ち、進学先など）は話さない

・ネガティブな話題は避ける（自分のネガティブは話さない、他人のネガティブは聞き流す）

・また聞きの話（○○さんから聞いたなど）をされても信用しない

・他のママ友から聞いた、見たことは話さない

「“よそはよそ、うちはうち”という気持ちを持つこと。そして『自分の情報も他人の情報も話さない』姿勢が、自らを守る盾になるのです」

自分を守る「は・ひ・ふ・へ・ほ」

しかし、うわさ好きなママ友から一方的に話を聞かされる場面はあるはず。そんな時の対処法として、なかさとさんが提案するのが「は・ひ・ふ・へ・ほ」で返すことだ。

【返し方の例】

は：はー、なるほどね

ひ：ひえー

ふ：ふーん

へ：へー、そうなんだ

（ほ：ほー）

「会話は相づちを打つだけにとどめ、話を広げないでください。相手が得意げに話していると、気分を害さないか心配になるかもしれませんが、うわさ話に同調してはいけません。トラブルに巻き込まれるかどうかの分かれ道です」

また、ネガティブな話を聞かされた後の、自分の心の持ち方も重要だ。



「聞き流すだけでなく、自分の心の中にもとどめないでください。相手へのネガティブなイメージが固まると態度に出てしまい、関係を悪くしてしまうことにもつながります」

チャットでは「寝落ち作戦」が有効

そして見落としがちなのが、コミュニケーションアプリなどでつながっている場合。



「（チャットで）送った画像や文章、スクリーンショットは誰かに転送されると思ってください。送る内容は『誰に見られてもいいことだけ』にするのが鉄則です。閲覧中心を心がけ、相手のチャットには安易に同調しないことが重要です」

トラブルに巻き込まれるのを避けたいなら、ちょっとしたテクニックが有効だ。



「うわさ話が始まりそうな予感がしたら『食事』『お風呂』などの理由で、チャットから離れることを伝えましょう。夜間なら、途中から既読をつけずに翌日『寝落ちしちゃった』と言って、おわびの連絡をするのも手です」



なかさとさんによれば、うわさ好きなママ友は厄介ではあるが、子供の遊び場、苦手な食べ物の克服法など、子育てに役立つポジティブな情報も知っていることも多いそうだ。



良くない話には加担せず、冷静に聞き流す姿勢でうまく接していきたい。



なかさと

ママ友トラブルのフォーラム「ママ友110番」主宰。ママ友社会をうまく乗り切る方法を研究・伝授しており、雑誌やウェブ媒体でアドバイスを伝えることも。マンツーマンによる丁寧なフォローアップのほかに、定期的に座談会を開くなど、開放的な場所を提供している。一児の母。



取材・文＝黒木里奈