女優橋本環奈（26）が10日放送されたテレビ朝日系「かまいガチ」にゲスト出演。「誰にも言っていない秘密」のエピソードを公開した。

この日、同番組では出演者らがさまざまな競技にチャレンジし、最初に成功した人がその場ですぐ帰宅できるという企画が行われた。

その中の最後のゲームに敗れた橋本は「あぁ〜！」と絶叫。「めっちゃリアクションしちゃった…。“うわぁ〜”とか言っちゃった。不名誉。めっちゃ不名誉」などと、最後まで残ったことを悔しがった。

そして番組のルールとして、「罰ゲーム」として、「橋本環奈の、誰にも言っていない秘密」を話す流れになった。

橋本はその「秘密」の話として「撮影の時に、私本当に、自分のコントロールしてない状況で大きく声が出てしまうことがよくあるんですよ。ある映画の作品の時に、1つの倉庫で撮影していた時に、もう1つの隣の倉庫の2階が控室だったんですよ。で、撮影現場の音なんかまったく聞こえてないのに、現場に私の笑い声がもうとどろいていたらしく、それでプロデューサーとか監督に、普通に怒られた…という記憶があります」というエピソードを披露。そして「どうですか？（エピソードが）ちょっと弱い？」とちゃめっ気たっぷりな表情でスタッフらに確かめていた。

そしてエンディングで、ゲームに負けたことを「もうほんとにやだ！悔しい！すごく悔しい〜」とこぼしていた。