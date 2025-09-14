◆米大リーグ ブルージェイズ―オリオールズ（１３日・カナダオンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発し、６回６３球を投げ、４安打１失点、４奪三振の好投を見せて、１１勝目の権利をつかんで降板した。

１回表には味方打線が２点を奪って、マウンドに上がった菅野。先頭のスプリンガーはスライダー系を３球連続続けて二飛に打ち取った。続くルークスも右飛に打ち取ってゲレロを迎えると、打球速度１１２・６マイル（約１８１・２キロ）が左足首付近に直撃し、トレーナーも駆け寄った。捕手が打球を処理して３アウトを奪ったため、そのまま自力で歩いてベンチ裏に下がっていったがヒヤリとするシーンで、ブルペンでもスアレスが投球練習を開始した。

前回登板の７日（同８日）の本拠地・ドジャース戦でも右足に打球が当たって４回途中緊急降板となった右腕だったが、２回も続投。すると３者連続三振という圧巻の投球を見せた。３回も１死からハイネマンに初安打となる左前安打を許したが、続くヒメネスを二ゴロ併殺打に打ち取った。４回は、ボール球０のたった７球で３者凡退。４回終了時点で３７球と、テンポよくブルージェイズ打線を封じた。

２点リードの５回は、先頭のバージャーに低めのスイーパーを捉えられて右翼席に運ばれる２０号ソロを被弾。１点差に迫られた。さらに１死二塁のピンチを迎えたが後続を抑えて無失点。リードを守ると、ブルージェイズ先発のシャーザーは５回４安打２失点で降板した。菅野は６回も１死からスプリンガーに中前安打を浴びるも、ルークスを遊ゴロ併殺打。球数は６３ながら、１点リードの７回からはマウンドを救援陣に託した。

７日（同８日）の本拠地・ドジャース戦で先発した際に、メジャーでは初対戦だった大谷翔平投手（３１）に先頭弾など２打席連続弾を被弾。さらに右足に打球が当たって４回途中７安打４失点（自責３）で緊急降板となった。それでも大事には至らず、中５日で１１勝目を狙うマウンドにが上がった。

８月３１日（同９月１日）の敵地・ジャイアンツ戦では４２歳で当時通算２６４勝だったバーランダー、７日（同８日）のドジャース戦では３７歳で当時通算２２１勝だったカーショーと投げ合い、この日もブルージェイズは４１歳で通算２２１勝のシャーザーと投げ合い。現役で３人しかいない通算２００勝以上のレジェンドと３登板連続で投げ合った。

菅野は８月１４日（同１５日）の本拠地・マリナーズ戦で１０勝目を挙げたが、その後は４登板連続で白星がなく、直近は３登板連続で敗戦投手になっている。