◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）

一丸で最後まで諦めず白星をもぎ取った。２ケタ１０点を奪われながら、１１得点で逆転サヨナラ勝ち。阿部監督は「最後、みんなの気持ちが一つになったので勝てたと思います」とナインをねぎらいつつ、投手陣の四球を指摘して引き締めた。

「勝っていい反省ができるけど、やっぱり四球も多い。（５回に）四球４つ出した時は、はらわたが出てきそうになったよ」と苦笑いした。初回は横川が四球にボークも絡み３失点。５回はケラーが４四球を与え、チーム今季ワーストタイの１イニング７失点につながった。この試合は計６四球で、１０失点のうち５四球が失点に直結。今季の阪神戦の与四球は球団別ワーストの８２で、再戦の可能性があるＣＳに向けても課題となるだけに「キャッチャーが配球にならないんでね。配球させられるように頑張ってほしい」と求めた。

レギュラーシーズンの阪神戦は８勝１７敗で終了。２５試合中、１点差が１５試合という中で勝敗では大きな差をつけられた。「あと１本が出るか出ないかという紙一重の中で、これだけ負け越してしまった。ＣＳでやり返すチャンスをつかむために、最後まで僕らは必死にやるしかないので頑張りたい」。下克上を見据え、全力を注ぐ。（田中 哲）