陸上の国民スポーツ大会（通称国スポ、１０月３日開幕・滋賀平和堂ＨＡＴＯスタジアム）に向けて静岡選手団が１３日、草薙総合運動場陸上競技場で第２次合宿を行った。成年組では、女子１００メートルに出場する小針陽葉（駿河台大１年）＝富士市立高出＝が参加。連覇が懸かる成年少年女子共通４００メートルリレーでは、高校生３人とバトン練習に汗を流した。

昨年の１００メートル高校女王が、今回は成年として参戦。昨年は、フロレス（現青木）アリエらと走り、４００メートルリレー優勝に貢献した。「今回は北海道が強そう」と、警戒心をのぞかせるが、昨年のメンバーが３人残り、十分、Ｖ２を狙える布陣だ。

この日から国立競技場で世界陸上が開幕。男女混合１６００メートルリレーで静岡出身の松本奈菜子（２９）＝東邦銀行、浜松市立高出、写真＝がアンカーで日本記録をマークし、初の決勝進出を果たした。県勢はほかにも飯塚翔太（３４）＝ミズノ、藤枝明誠高出＝ら多数の選手が選ばれ刺激になっている。

小針は国スポ前に国際舞台が待っている。Ｕ２０東アジア選手権（２７、２８日・香港）に女子２００メートルで出場。「（世陸と）舞台は違うけど、日本代表として走るので頑張る。自己ベスト（２３秒５２）を狙いたい」。アジアで快走して国スポにつなげる。（塩沢 武士）