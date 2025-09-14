◇セ・リーグ 広島5―0中日（2025年9月13日 マツダ）

広島は13日の中日戦（マツダ）に5―0で勝利し、21年以来、4年ぶりに同戦のシーズン勝ち越しを決めた。3回に中村奨成外野手（26）が先制の2点適時打を放つと、2―0の5回にはサンドロ・ファビアン外野手（27）が左翼席へ中押しの16号2ランをたたき込んだ。23年9月2日の対戦で黒星を付けたの最後に、24年から前回までの対戦9試合で7勝（無敗）を献上していた相手先発・高橋宏の攻略に成功し、チームは連勝を3に伸ばした。

再三、苦しめられてきた“天敵”を攻略した。その口火を切ったのは中村奨だ。0―0の3回1死二、三塁で高橋宏の外角高め154キロを右前へ先制2点打を放ち、チームを勢いづけた。

「（高橋宏は）真っすぐがいいので、真っすぐに入り負けないようにと（思っていた）。いいところに飛んでくれた」

11日の巨人戦で決勝弾を放ち、1日挟んだ一戦でも決勝点をたたき出した。8月以降、1番に定着して存在感が増すばかりの背番号96。「勢いを持ってこられるようにと思っている」と言う通り、この日も2安打2打点と結果で示した。

チームは相手先発・高橋宏に対して23年9月2日に黒星を付けたのを最後に、24年シーズンから前回対戦まで9試合で7勝を献上。いずれの試合も2点以下に抑えられ“天敵”と化していた。特に今季は4戦4勝を許して“カモ”にされてきたが、攻略に向けチーム全体で明確な戦略を掲げて臨んでいた。150キロ超の直球とスプリットが武器の右腕に対し、朝山打撃コーチは「とにかく高めを逃さないように、と指示した。そこで力負けしていたら打てないので」と説明。指示通り、中村奨は高めの外角球を仕留めた。

2―0の5回に挙げた2点も大きかった。2死から中村奨が四球を選ぶと、続くファビアンが低めカーブを完璧に捉え、左翼席へ16号2ラン。実に8月21日DeNA戦以来、20試合、82打席ぶりの一撃で高橋宏に大ダメージを与えた。

「高橋宏の真っすぐは速い。最初は直球を狙っていたが、2ストライクに追い込まれてから変化球が甘いところに来て、いいタイミングで捉えられた」

過去の対戦では打線全体を通してスプリットにバットが空を切るシーンが目立ったが、この日は高橋宏に対して三振は3つ。今季の対戦では最少の三振数にとどめるなど、戦略が奏功した。新井監督は「勝てていなかった、打てていなかった中で、点が取れて勝てたというのは、少しずつだけど成長しているのかな」と目を細めた。

1、2番コンビの活躍でチームは3連勝。21年以来、4年ぶりに中日戦のシーズン勝ち越しを決めた。大逆転でのCS進出を狙い、ここから一丸で駆け上がるのみだ。（長谷川 凡記）