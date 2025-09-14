◇セ・リーグ 広島5―0中日（2025年9月13日 マツダ）

【野村謙二郎 視点】前日の柳に、この日の高橋宏と…天敵といわれる投手を相次いで攻略した。先制、中押し、ダメ押しと理想的な形で得点を重ね、先発の常広は今季初めて6回を投げ切る。救援陣も零封した。言うことないゲームだった。

展開上で大きかったのはファビアンの2ランだが、この試合のポイントは中村奨の先制打だ。外のボールに逆らわず、方向性を出して強く振らずに右前へ打ち返した。こんな適時打、今季に入って何本かあるが、昨季までは見られなかった。

好機では力が入ってヘッドが返り、ポップフライか内野ゴロ。昨季まではそんな印象が強い。状況に応じて一新された打撃。打席数を与えられる心の余裕なのか、あるいは経験値がそうさせるのか。どうであれ、守備や打撃でそれだけの内容を披露してきた積み重ねが、いまの立ち位置を確立したと言える。

カープには、同じような立場の若手がたくさんいる。真のレギュラーを勝ち取るのは容易ではなく、来季になれば新たな競争が始まる。中村奨には、今季に体で覚えたことを継続してほしいと願う。 （スポニチ本紙評論家）