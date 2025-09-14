疲れを知らないのか！日本代表帰りの南野拓実が２戦連発のワンタッチ弾！モナコをオセール撃破に導く
この男は疲れを知らないのだろうか。
現地９月13日開催のリーグ・アン第４節で、南野拓実が所属するモナコがオセールと対戦した。この試合で、日本代表帰りの南野が先制ゴールを挙げた。
左サイドハーフで先発出場すると、スコアレスで迎えた前半アディショナルタイム２分、ペナルティエリア内の混戦でのこぼれ球に反応。後方から走り込み、ワンタッチでゴール右に流し込んでみせた。
日本代表の一員としてメキシコ戦に先発、アメリカ戦に途中出場した30歳のアタッカーは、これが２試合連発の今季２点目となった。
68分にオセールが退場者を出して数的優位となったモナコは73分、オウンゴールで同点とされる。
それでも、イレニケナのヘッド弾で勝ち越しに成功。２−１で勝利を飾った。
なお、さすがに疲労困憊だったのか、南野は後半アディショナルタイム２分に座り込んでしまい、そのまま交代となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】見事な嗅覚！南野拓実の２戦連発ワンタッチ弾
