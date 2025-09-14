TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前5時29分に、洪水警報を雲南市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を益田市に発表しました。

東部、西部では、14日昼前まで土砂災害に警戒してください。西部では、14日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、14日朝まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　14日明け方

□洪水警報
　14日朝にかけて警戒

■浜田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　14日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■出雲市
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　14日明け方

□洪水警報
　14日朝にかけて警戒

■益田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　14日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■大田市
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　14日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■安来市
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm

■江津市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　14日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■雲南市
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　14日明け方

□洪水警報【発表】
　14日朝にかけて警戒

■飯南町
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　14日明け方