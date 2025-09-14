気象台は、午前5時29分に、洪水警報を雲南市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を益田市に発表しました。

東部、西部では、14日昼前まで土砂災害に警戒してください。西部では、14日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、14日朝まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■松江市

□大雨警報

・土砂災害

14日昼前にかけて警戒

・浸水



3時間最大雨量 45mm

ピーク時間 14日明け方





□洪水警報14日朝にかけて警戒■浜田市□大雨警報・土砂災害・浸水14日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■出雲市□大雨警報・土砂災害14日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 45mmピーク時間 14日明け方□洪水警報14日朝にかけて警戒■益田市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水14日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■大田市□大雨警報・土砂災害14日昼前にかけて警戒・浸水14日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■安来市□大雨警報・土砂災害14日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 60mm■江津市□大雨警報・土砂災害・浸水14日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■雲南市□大雨警報・土砂災害14日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 14日明け方□洪水警報【発表】14日朝にかけて警戒■飯南町□大雨警報・土砂災害14日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 14日明け方