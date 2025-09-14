【MLB】ジャイアンツ5ー1ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）

9月12日（日本時間9月13日）に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸が投じた高速牽制が話題となっている。

1回裏・ジャイアンツの攻撃、1死一塁、一塁塁上にはラファエル・ディバース、打席には3番のウィリー・アダメスという場面で、カウント1-0からの2球目を前に、山本は一塁のディバースに牽制球を投じることに。すると、牽制がくるとは思っていなかったのか、ディバースは慌てて帰塁すると、そのままグラウンドに足を投げ出したまま、一塁を守るフレディ・フリーマンを見上げ、なんともいえない表情を見せることとなった。こうした山本の牽制と、ディバースのリアクションにファンからは「ヤバいw」「速すぎ」「油断しすぎｗ」「どんな表情」「立てないw」といった様々な反響が巻き起こることに。

ディバースといえば、昨季終了時点で通算32盗塁、今季も1盗塁しかマークしておらず、盗塁を狙っていきなりスタートを切る可能性が限りなく低いが、それだけにこの場面、当のディバースが一番驚いたであろう牽制であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）