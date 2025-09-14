◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）

巨人・岸田のスイングから放たれた打球は、左翼ポールを直撃した。スタンドではオレンジのタオルが揺れ、思わず笑みがこぼれた。４―３の３回１死二塁。高橋の高め１４７キロ直球を仕留めた。８号２ランを含む今季６度目の猛打賞で打率は２割９分７厘に上昇。３割を視界に捉えた５番打者は「攻撃としては点も取れてるし、みんなつないで、いい流れで攻撃できている結果が出ている」と汗を拭った。

阪神・高橋に対しては今季は５打数５安打と強烈なキラーぶりを発揮している。「まだそれほど打席に立っていないので」と謙遜しながらも「結果的にヒットは出ているのでいいなと思います」と笑った。中軸としても捕手としてもチームをけん引しており、阿部監督は「とても存在感ありますし、岡本がしっかり勝負してもらえるのでね。最後まで頑張ってもらいたい」と成長に目を細めた。

捕手としては１０失点しながら今季苦しめられた阪神との最終戦を制し、岸田は「チームとしてもすごい大きい。バッテリーとしては勝てて救われた部分もある」と本音をこぼした。「しっかりまずはＣＳに出て、もう一回、阪神と戦えるようにやりたい」。この劇勝を下克上につなげる。（水上 智恵）