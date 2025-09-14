高校野球秋季静岡県大会は、雨の影響により１日順延され、１４日に開幕する。１１年ぶりに出場する浜松南は、星陵戦に向けて同校で１３日、最終調整を行った。１９８７年の創部以来、秋季県大会初白星を狙って準備を整えた。

雨の影響で決戦の日が１日延びたが浜松南ナインは、改めて気持ちを引き締め直した。この日は同校の建物の１階から３階までの階段を使ったトレーニングや、特別教室でのシャトル打ちなど、約３時間にわたる練習で汗を流した。１１年ぶりの秋季県大会出場。目標を「ベスト１６」と掲げる中、主将の小野心詩（こうた）二塁手（３年）は、「いい雰囲気で準備できていると思います」と笑顔を浮かべながら県秋初勝利へ意気込んだ。

チームのスタイルは、小技を生かした野球だ。部員数は２年生９人、１年生が６人で計１５人と決して多くない。２番打者の小野は、バントを得意としており、県予選代表決定戦の袋井商戦（８〇１）で、初回に犠打を成功させ、先制点につなげている。「個々の能力が高いわけでもないので、つなぎが大切になる。犠打成功率１００％を目指している」と力を込めた。

黒土のないグラウンドを、サッカー、ソフトボール、陸上部と共用。昨秋から新校舎の建設工事が始まり、使用できるスペースはより狭くなった。今春就任した吉川竜太監督（２５）は「バントの徹底を指示するようになりました」と説明。厳しい環境が選手の武器に磨きをかけた。小技とチームワークを武器に白星をつかみ取る。（伊藤 明日香）