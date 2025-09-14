『あんぱん』（NHK総合）は親子関係が作品の軸になっている。この記事では、同作における主人公と親の関係を通して、作品のテーマを探りたい。

以前、第17話のレビューで「親のいない子どもたちの物語」と書いた（※）。いま振り返ると、半分正しかったが、半分は外れていた。正しかったというのは、今作のヒロインである朝田（柳井）のぶ（今田美桜）と、夫の嵩（北村匠海）は、子どものときに父親が死去しており、祖父や伯父に育てられたという経緯がある。のぶは2人の妹が、嵩は弟の千尋（中沢元紀）がいて、ともに親をなくした経験を共有している。そのことが、兄弟あるいは姉妹の絆を深め、人生の節目の選択や考え方にも影響を与える。

外れていたというのは、のぶも嵩も、実母がドラマ終盤まで健在であることだ。この原稿を書いている9月12日時点で、嵩の母の登美子（松嶋菜々子）と、のぶの母の羽多子（江口のりこ）は元気で、ドラマ中盤より出番が増えた感すらある。嵩の育ての親に当たる寛（竹野内豊）の妻・千代子（戸田菜穂）も存命である。

親がいないこと、あるいは親がいても仕事をしないで酒浸りだったり、借金があったり、家庭を顧みず、生活苦で我が子を奉公に出すなど、子どもが苦労する元凶となる場合を含む。この場合、主人公の人生に壁となって立ちはだかり、親の存在を乗り越えることがドラマ前半の山場になる。幼くして父を失ったのぶと嵩は、悲しみを胸に抱えながら、互いの存在によって支えられる。早くに亡くなった父親は、主人公に絶望をもたらし、乗り越えるべき壁の役割を果たしている。

一方で、親が子どもに対して抱く愛情は、死んだ後も、折に触れて子どもたちを守る。『あんぱん』の父親は、子どもたちの導き手として再登場する。嵩の父である清（二宮和也）は、嵩が戦争で死線をさまよった時に嵩の夢枕に立った。のぶの父・結太郎（加瀬亮）の「おなごも大志を抱け」という言葉は、針路に迷うのぶの背中を押す。これらは保護し、導く特性であり、父親の存在は嵩やのぶの中に息づいている。

■ヒロインの母・羽多子（松嶋菜々子）は愛情を体現したキャラクター 母親はどうだろうか。ヒロインの母・羽多子は愛情を体現したキャラクターだ。娘たちに結太郎との思い出を語るときの羽多子は、幸せそうな表情をしているが、その分、夫を失った悲しみも深い。第42話で、亡夫への思いを語り合う千代子との献杯は涙なしに観られないシーンだ。羽多子は、結太郎なきあと、屋村（阿部サダヲ）からパン作りを教わり、朝田家の生計を支えた点が重要である。このあと触れるように、生命の連続性が『あんぱん』の根底にあると考えると、今作のトーンを支えているのが羽多子といっても過言ではない。

千代子は登美子とセットで考えるとわかりやすい。登美子が嵩や千尋に与えなかった家庭のぬくもりや肉親の情を与えたのが千代子だったからだ。千代子の存在は、登美子の性格を際立たせるが、もし千代子がいなかったら、あるいは愛情深い性格ではなかったら、嵩と千尋は親がいないがゆえの苦労にさらされて、批判の矢が登美子に向いた可能性も否めない。

今作においてもっとも複雑な人物造形を持つのが、松嶋菜々子演じる登美子である。登美子は多面的なキャラクターで、観る人によってプリズムのように違う印象を抱かせる。子を捨てた酷薄な登美子は、息子の進路に口を挟み、嵩の成功を自慢して嵩を困惑させる。まるで母親の権利を主張するかのようだ。良いところもある。清の没後、身一つで生きてきた登美子は、金に困って息子にたかることはせず、経済的に自立していた。出征する嵩に「死んだらダメよ」と呼びかけた勇気ある行動も記憶に残る。

嵩が登美子を避けながらも決定的に嫌いになれなかったのは、愛情不足で育った幼少時の影響もあるだろう。一方で、嵩がのぶというソウルメイトと結ばれる上で、登美子からの親離れが反作用としてはたらいたと考えることもできる。「たっすいが」で頼りなかった嵩が、清の言う「みんなが喜べるもの」として『アンパンマン』を生み出した原動力には、難儀な実母との共生を願う心情も寄与していたはずだ。

それを端的に示しているのが『やさしいライオン』のエピソードだ。犬のムクムクに育てられたライオンのブルブルの物語は、血のつながらない親子の悲劇である。嵩は、登美子を傷つけてしまわないか悩んだあげく、ファンタジーで救われる結末に変えた。アニメ映画を観た登美子は涙を流す。もし登美子が子どもを捨てた後悔を心の奥で抱いていたとして、その苦しみが制御不能な形で噴出したのがこれまでの言動だったとすると、登美子の胸に去来したのは、母として居場所を与えられたことの感慨だったかもしれない。

「逆転しない正義」を模索した嵩とのぶは、最後に、敵味方関係なくパンを分けあたえるヒーローにたどり着いた。何が正義かというコンセプトは時代によって変わるが、人命の尊さは揺るがない。生命の尊厳は、生活そして一人ひとりの人生をいつくしむ視点として、作中で一貫していた。3人の母、羽多子、千代子、登美子はそれぞれ命を守りながら、反目さえも一つの結びつきの形として、生き続けることを体現していた。劇中の『アンパンマン』は、親たちが育んだ愛の結晶と言えるだろう。

（文＝石河コウヘイ）