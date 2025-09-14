元AKB48で女優の込山榛香（27）が13日、自身のインスタグラムを更新。12日に27歳の誕生日を迎えた様子を投稿した。

「27歳birthday cake」と題し、白の生クリームにバラの花のお菓子を散りばめた「絵本みたいになってて可愛すぎる」オーダーメードの誕生日ケーキを公開した。

別の投稿では「27歳、思いっきり楽しみます！そして沢山学びます 27歳もよろしくお願いします」と決意を記したほか、「26歳は本当に濃い1年でした」と1年間を振り返った。

「AKB48を卒業して、夢だった写真集を発売して、JOPTやTHEGOLDのポーカー大会MCをさせて頂いて、『月よ女王に嗤え』『カルコメGOLD』『断罪された悪役令嬢は逆行して完璧な悪女を目指す』『アサルトリリィ』『猫と犬と約束の燈』『探偵はロングスリーパー』『かたき同志』と7作品の舞台に出演させて頂いて、色んな現場や、沢山のキャストさんやスタッフさんとの出会いがあって、本当に沢山のことを学ばせて頂きました ファンの皆さんに沢山嬉しいご報告が出来てとても嬉しいです 26歳充実しまくりです 26歳こんなに楽しく過ごせたのは応援して下さるファンの皆さんのおかげです 26歳ありがとうございました」とつづった。

真っ赤なドレスをはだけさせた美しい背中や、青い髪でコスプレしたミニスカートとニーハイソックスでの“絶対領域”を披露。MCやステージで歌ったり舞台で演じる姿なども写真を並べた。

さらに「舞台終わりに母さんの高島礼子さんとご飯に行かせて頂いて、沢山お話し出来ました 初めてお会いした時から凄く優しく話しかけて下さって、本当にお優しいです 母さんの娘になれて凄く幸せです 27歳のお誕生日お祝いもして頂いて凄く嬉しい時間でした」と「かたき同志」で共演する高島礼子とのツーショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「素敵なケーキだね」「食べるの勿体ない」「美しさが輝いてマブし過ぎます」「超絶最高に綺麗」「背中、綺麗」「大人こみ」などのコメントが寄せられた。

込山は千葉市出身。13年1月にAKB48の第15期生オーディション最終審査に合格し、翌14年4月に初ステージを踏んだ。16年の46thシングル「ハイテンション」で表題曲の選抜メンバー初選出。21年公開の「恋愛リアリティーショー」で長編映画初主演。24年にイメージビデオ「ターコイズブルーの誘惑」を発売。今年2月に卒業し、同3月には1st写真集「アリスじゃないなら」を出版。愛称は「こみはる」。インスタグラムの写真撮影テクニックにたけており「インスタ女王」の異名を持つ。