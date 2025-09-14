タクシードライバーでグラビアアイドルの「タクシーグラドル」中島由依子（38）が13日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。1stDVDの予約開始を報告した。

「お知らせ」と題し、胸元を大きくV字に大胆露出した白のトップス姿の写真をアップ。「10／31発売予定の私の1stDVD こちらはなんと限定チェキ付きDVDもご予約開始されます」と伝えた。

ストーリーズでは「DVD発売に伴って11月上旬に秋葉原でイベントを開催します 詳細は追って報告します ぜひぜひ遊びにきてね」とランジェリーショットを添えて明かした。

ファンやフォロワーからも「可愛い過ぎんぞ〜」「髪切ったんだ」「セ、セ、セクシー」「エロくて可愛すぎる」「色っぽくて綺麗」「艶っぽい表情に魅了されてしまいます」などのコメントが寄せられた。

中島は奈良・橿原市出身。関西圏でモデルとして活動を続けていたが、18年に女優を目指し上京。21年に「ミスFLASH2022」ファイナリストに。昨年3月には1stデジタル写真集「new biginning」を発売。今年4月発売の「週刊FLASH」でもGカップのボディーを披露。身長158センチ。22年3月にタクシー運転手デビュー後の現在はタクシードライバーとグラビアアイドルの二刀流。SNSではタクシー運転手やグラビアのオフショットに加え、プライベートの様子も公開している。