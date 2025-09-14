RIIZEが2026年2月、東京ドーム公演＜2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME＞を開催することが決定した。

開催日程は、2月21日、22日、23日の3日間。K-POP男性グループとしてデビュー最速での東京ドーム公演となる。チケットのファンクラブ最速先行受付は本日9月14日より。

RIIZEは2024年9月の日本デビュー以降、精力的に活動を展開。現在も全国5都市を巡る初のアリーナツアー＜2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN＞を開催中だ。

■＜2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME＞

▼2026年

2月21日(土) 東京ドーム

open16:00 / start18:00

2月22日(日) 東京ドーム

open14:00 / start16:00

2月23日(月/祝) 東京ドーム

open14:00 / start16:00

※開場・開演時間は変更になる可能性あり

※出演メンバーは予告なく変更となる場合あり

【チケット】

・プレミアムシート(アップグレードチケット)：21,800円(税込)

(指定席チケット 14,800円+アップグレードチケット 7,000円）

・指定席：14,800円(税込)

※システム手数料 1,000円(税込)

※お一人様1公演につき1申し込み2枚まで

※未就学児入場不可

※営利目的の転売禁止

※録音・録画機材(携帯電話含む)使用禁止

※同行者様は非会員可

詳細：https://riizeofficial.jp/news/20250913/

