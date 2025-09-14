お笑いタレント・山口智充（５６）がホストを務める読売テレビのドキュメンタリー・バラエティー番組「グッと！地球便」（日曜・前１０時２５分）が、１４日で放送８０５回を迎える。２００８年のスタートから１８年目に突入した長寿番組が、訪れた国と地域は１０１。スポーツ報知のインタビューに応じたぐっさんは「６０歳で１０００回」を目標にしつつ、番組として開催したいビッグイベントの構想も披露した。（田中 昌宏）

８月３日に放送８００回に達し、４ケタの大台も視野に入ってきた。順調にいけば４年後に到達する数字だ。“長寿”の秘密は。

「フォーマットが第１回からずーっと変わってない。変える必要がないんですよね。プロデューサーが代わって『クイズ形式に…』とかやりだすと怪しくなる（笑）。出させていただきながら、僕も番組のファン。収録ではそれこそ“グッと”抑えてますが、家でオンエアを見てボロ泣きしてます。（収録中に）ヤバい時は、モニターの映像から目線をそらすようにしてます」

番組が旅した国と地域は１０１。ぐっさん自身がロケに行く放送回もある。印象に残った場所は。

「フィリピンのセブ島に『地球便』で行かせていただいた後、家族でも行きました。マーケットにスリや引ったくりがいる。毎日同じものを着てるようなちっちゃい子が、車ギリギリのところを歩きながら水を売っている。そういうのを子どもたちに見せて『日本って平和やな』ということを教えたかった。僕にとっては良かったんですけど、子どもたちは『二度と行きたくない』と（笑）」

８月に大阪・読売テレビで開催されたファンミーティングには、東京から愛車のマツダ・ボンゴでやって来た。ロケでは現地で頑張る人と触れ合う以外にも楽しみがあるという。

「商用車が好きなんです。ジャマイカ、ベトナムなどのアジア圏。南アフリカもそう。日本で走り倒した３０万キロ超えの車がざらに走ってる。それがカッコいいですね。ワクワクして写真撮ってる僕を見て、スタッフは『えーっ？』て言ってますけど（笑）。現地では日本語が人気で（会社名など）日本の字が残ってるものほど値打ちがあるそうです」

ファンミーティングでは「還暦の僕が旅している姿を見せたい」と約束した。番組ホストとして、別の目標も立てているという。

「フェスですね。『グッと！地球便フェス』っていうのを（読売テレビ本社に近い）大阪城公園ででも大阪城ホールででも。ミュージシャン、アーティスト、ものづくりの方が集結して。もちろん料理もプロフェッショナルで、エンターテインメント、物販、番組のショーイベントも。『一つの番組でビッグイベントをやりたいな』とずっと言ってます。毎回プロデューサーが代わるたびに言うんですけど、（プロデューサーは）『いいですね〜』って言うたまま、どっかに異動してまうんです（笑）」

◆グッと！地球便 海外で奮闘する人に、日本の家族からの大切な贈り物を番組が届ける。初回放送は２００８年４月６日で、アフリカのセネガルで小学校の先生として働く女性に、京都の祖母の手作り「おはぎ」を届けた。１４日の放送はパラオでツアーガイドをしている男性を紹介する。

◆山口 智充（やまぐち・ともみつ）１９６９年３月１４日、大阪・四條畷市生まれ。５６歳。高校卒業後、家電量販店の営業マンを経て、兵庫県内のテーマパークで勤務中に平畠啓史と出会い、９４年にお笑いコンビ「ＤｏｎＤｏｋｏＤｏｎ」結成（０６年頃活動休止）。００年代に放送されたフジテレビ系バラエティー「ワンナイＲ＆Ｒ」でコントユニット「くず」の「ＡＮＩＫＩ」として発表した楽曲「全てが僕の力になる！」でオリコン１位獲得。趣味は車、バイク、音楽、散歩、海遊び。１７４センチ、８０キロ。