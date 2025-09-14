◆関西学生野球秋季リーグ 近大６―３立命大（１３日・ほっともっとフィールド神戸）

第２節の１回戦２試合が行われ、近大が立命大に逆転勝利を収めた。プロ注目の勝田成（なる）二塁手（４年）は２安打１盗塁。通算安打を９９本とし、リーグ史上３２人目の通算１００安打に王手をかけた。同大は中盤以降に打線がつながり、京大に先勝した。

鋭いスイングで振り抜いた。３回２死。近大・勝田は、狙いを定めていた立命大・有馬伽久（３年）の１４３キロ直球を中前へはじき返した。「今日（１００安打を）決めたかったという思いもあるけど、自分の結果よりもチームが勝てばいい」。初回の左越え二塁打に続く２安打目。その後の３打席は無安打に終わったが、納得の表情だった。

大学記録の樹立が視野に入る。通算安打のリーグ記録はオリックスなどで活躍した田口壮（関学大）の１２３本だが、近大は竹村陸（現日本生命）の１１８本が最多。巨人・二岡智宏ヘッド兼打撃チーフコーチら３選手が並ぶ１１４本、楽天・小深田大翔の１０７本は、十分射程圏にある。二岡コーチの２学年先輩でもある光元一洋監督（５０）は「１２０本はいってほしいね」と、リーグ記録に迫る活躍を期待した。

防御率０・００で今春のリーグ制覇の立役者となった野口練投手（４年）が、この日は２回２／３で６安打３失点と打ち込まれた。エースの不調に焦るナインに「１点ずつ取っていこう」と前向きな声をかけ続けたのが勝田だ。「一生懸命やることを恥ずかしがらない。彼の存在は大きい」と指揮官。連覇へ開幕３連勝としたチームを、身長１６３センチの大黒柱がどっしりと支えている。

プロ志望届は１０日、野口、野間翔一郎左翼手（４年）、阪上翔也中堅手（４年）とともに提出した。「４人でプロにいけるのがベスト。なんとかかかってくれという気持ち」と勝田。ドラフト前最後のアピールの場となるリーグ戦で安打を積み重ね、ＮＰＢ入りの切符をつかむ。（藤田 芽生）